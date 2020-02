Belgisch duo lanceert podcast voor vrouwelijke ondernemers: dit zijn hun belangrijkste tips Liesbeth De Corte

17 februari 2020

13u12 0 Carrière The future is female. Steeds meer vrouwen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap of een plekje aan de top van een bedrijf. Maar de weg daarnaartoe is niet altijd even makkelijk. Nadia El Makhfi en Yana Smits willen jonge ambitieuze vrouwen helpen hindernissen te overwinnen en hun dromen waar te maken, en richten daarom een nuttige podcast op. Wij gingen luisteren naar hun belangrijkste tips.

De cijfers liegen er niet om. In België is slechts 33% van de zelfstandigen een vrouw. “Voor elke vrouw die onderneemt, zijn er 2 mannen die hetzelfde doen”, kaarten Nadia en Yana aan. “Hetzelfde fenomeen komt voor in bedrijven. Daar zie je ook veel ambitieuze vrouwen, en toch behaalt slechts 20% een plekje in het topmanagement. Daar willen we graag iets aan veranderen.”

Oorspronkelijk wilde het duo een online platform creëren voor jonge, vrouwelijke ondernemers. Maar ‘falen’ staat niet in hun woordenboek, en om zich voor te bereiden op alle mogelijke valkuilen wilden Nadia en Yana raad vragen aan de Belgische top. Dus nodigden ze zichzelf uit op de koffie bij ronkende namen als Connie Vandendriessche, Piet Colruyt en Alexander De Croo.

50 koffies

“Ik ben fotografe, dus elke ontmoeting legde ik vast op de gevoelige plaat en postte ik vervolgens online. ‘Amai, we zijn met die hoge pief op de koffie geweest!’”, lacht Nadia. “Op den duur kwam er op de foto’s veel reactie van ondernemers rondom ons. Zij waren benieuwd naar alle tips die we gekregen hadden. Uiteindelijk besloten we alle info te bundelen in een podcastreeks. Die kreeg de toepasselijke naam 50 koffies.”

De podcastreeks bestaat dan ook uit 50 afleveringen, die opgedeeld zijn in 10 verschillende thema’s. Per thema wordt er gebabbeld met 4 gekende ondernemers of toonaangevende experts en is er een panelgesprek met jonge ondernemers die hard timmeren aan de weg.

De tekst gaat verder onder de foto.

Onderwerpen die de revue passeren zijn female empowerment, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en creativiteit, maar ook finance, marketing, sales, netwerken, economie en ondernemerschap. “We focussen ons op zaken die typisch zijn voor ambitieuze vrouwen, of ze nu in een bedrijf werken of hun eigen project op poten zetten, maar het is evengoed interessant voor mannen.”

Kortom, bij elke aflevering kan je dus handige businesslessen verwachten. Voor vrouwen én mannen. Benieuwd? Wij vroegen Nadia en Yana al naar hun meest opvallende tips.

1. Tip van onderneemster Conny Vandendriessche: probeer je doelen zo klein mogelijk te maken

“Dream big, wordt wel eens gezegd. En dat klopt, maar je moet die grote droom opdelen in haalbare doelen. Hoe kleiner de doelen, hoe groter de kans dat je die effectief bereikt, en als dat gebeurt, maakt je lichaam dopamine aan. Dat noemen ze ook wel het gelukshormoon. Dankzij de aanmaak van dat stofje ben je extra gemotiveerd om je volgende doelen te bereiken”, vertelt Yana. “Wij hebben dat zelf ook ondervonden. Wij droomden meteen van een groot, online platform, maar wilden eerst raad vragen aan experts. Wij zijn begonnen met één gesprek, en dat viel best mee. Dan volgde een tweede gesprek, en een derde. Toen we 10 afspraken achter de rug hadden, durfden we te dromen van 20 gesprekken. En zo is onze podcastreeks langzaam maar zeker tot stand gekomen.”

2. Tip van finance trainer Vera Smets: probeer 100% van je inkomen te verkrijgen op 60% van je tijd

“Veel mensen verkrampen omdat ze hun financiële doelen willen bereiken. ‘Ik kan niet brainstormen of op koffie gaan, want ik moet geld verdienen.’ Dat klinkt logisch, maar je moet dat financiële aspect proberen te bundelen in een beperkte tijd. Zo heb je nog de ruimte om nieuwe projecten te bedenken.”

3. Tip van econoom Geert Noels: zoek mensen die je durven tegenspreken

“Wie een onderneming opstart, luistert graag naar positieve commentaar en complimenten. Die aanmoediging heb je nodig, maar je moet ook actief op zoek gaan naar mensen die je idee niet geweldig vinden en een andere visie hebben op de dingen. Zo’n mensen vergroten je perspectief en helpen je te groeien. Kortom, kijk verder dan alleen je ouders, vrienden en zogezegde cheerleaders. Probeer te netwerken en contact te zoeken met kritische mensen met een andere kijk.”

4. Tip van entrepreneur Elke Jeurissen: kies een goede partner

“Investeer niet alleen in je project, maar ook in je relatie. En vooral: kies de juiste partner. Als die verwacht dat je elke dag de kinderen gaat halen en ervoor zorgt dat er eten op tafel staat, is het quasi onhaalbaar om te groeien in je carrière of als ondernemer. Je vriend(in) moet tijdens drukke periodes een deel van het huishouden op zich willen nemen en je steunen om financiële risico’s te nemen.”

5. Tip van Conny Vandendriessche: zeg eerst ja, en bedenk achteraf hoe je het gaat doen

“Als mensen een doel willen bereiken, denken ze daar vaak te lang over na. Zou ik dat wel doen? Is het wel een goed idee? Wat als het misloopt? Kan ik het wel? Die twijfels zorgen ervoor dat we onszelf saboteren. Conny zegt dat ze ver is geraakt in het ondernemerschap omdat ze bij elke nieuwe opportuniteit ‘ja’ zei. Achteraf dacht ze wel eens: ‘Shit, hoe pak ik dat aan?’. Maar als je al toegezegd hebt, kan je niet bij de pakken blijven zitten en vind je altijd een weg om het toch tot een goed einde te brengen.”

Nadia en Yana lanceerden deze maand de podcast ‘50 koffies’. Vanaf vandaag kan je elke maandag een nieuwe aflevering beluisteren op Spotify en Youtube.