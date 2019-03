Anna Wintour deelt haar ultieme kledingtip voor een sollicitatiegesprek Liesbeth De Corte

06 maart 2019

13u03

Bron: Vogue, Dazed 0 Carrière Heb je een sollicitatiegesprek gescoord? Proficiat! Dan is het vooral belangrijk om je goed voor te bereiden. En omdat de eerste indruk vaak doorslaggevend is, denk je ook het best na over je kledij. En naar wie luister je dan beter dan Anna Wintour, mode-icoon en hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue?

Dat je je netjes en verzorgd moet presenteren, weten we allemaal. En dat je geen punten scoort met versleten sneakers, slonzige kleren of een onaangenaam geurtje, is eveneens een publiek geheim. Maar Anna Wintour heeft nog een andere gouden tip, en die is niet wat je zou verwachten.

“Het is zo interessant om te zien hoe mensen zich kleden voor een sollicitatiegesprek”, vertelt de moderedactrice in een video van Vogue. “Soms lijkt het net alsof mensen iets dragen wat ze die ochtend of de avond ervoor hebben gekozen. Maar die outfit past totaal niet bij hun persoonlijkheid of bij wie ze zijn. Of je nu bij Vogue komt solliciteren of ergens anders, je wordt niet aangenomen voor de inhoud van je kledingkast. Jouw garderobe gaat het werk niet voor je doen - het gaat erom wie jij bent.” Met andere woorden: trek een outfit aan die past bij je karakter.

Klinkt dat een beetje vaag? Wintour probeert het te verduidelijken met een voorbeeld uit haar eigen ervaring: “Ik herinner me nog een jongeman die binnenkwam in een jurk en met een handtas. Ik gaf hem meteen de baan”, vertelt ze. “Je moet je kleden voor jezelf. Dat geldt voor iedere baan. Ik denk niet dat het je ten goede komt als je je anders voordoet dan je bent.”

Ook in het verleden hamerde de hoofdredactrice op het belang van de eerste indruk. Aan het tijdschrift Dazed vertelde ze ooit dat het belangrijk is om je fatsoenlijk te presenteren. “Het kan niet dat je een complex, verlegen persoontje bent en niemand in de ogen durft te kijken. Je moet weten hoe je jezelf etaleert en in the picture zet. En nog belangrijker: je moet vlot kunnen praten over je visie, je talenten en alles waarin je gelooft.”