Advies voor de zussen van modemerk Les Soeurs en hun grootste struikelblok: "Even op de pauzeknop drukken is er niet bij"

19 september 2019

08u00 0 Carrière Clio (36), Kay (33) en Julie (30) Hendrickx zijn zussen, stichters en bezielers van modelabel Les Soeurs. Hun grootste uitdaging: “Meer balans vinden.”

“We zitten professioneel in een sneltrein, maar dit pittige tempo houden we geen jaren vol. Les Soeurs is echt een brand geworden. Het klinkt allemaal fantastisch en dat is het natuurlijk ook, maar het is ook de meest hectische periode uit ons leven. We zijn dertigers en alles moet precies nu gebeuren. Want we groeien niet alleen professioneel, maar ook privé: ondertussen mochten we vier kindjes verwelkomen in onze familie. We leven echt onze droom, maar daar hangt wel een prijskaartje aan vast. The show must go on en even op de pauzeknop drukken is er niet bij.”

Een goede work-life balans is iets waar veel ondernemers tegenaan lopen en een kant-en-klare oplossing is er niet, zo weet expert André Convents - lid van The Growcery, een Europees platform dat consumentgerichte start-ups ondersteunt. “Voor Les Soeurs is het tijd om te kiezen. Zijn ze blij met wat ze hebben of opteren ze voor een ander businessmodel dat groei toelaat?”

Twee pistes

“De zussen van Les Soeurs staan nu voor een cruciale keuze, een scharniermoment zelfs. Iets wat ze misschien niet graag zullen horen. Er zijn twee mogelijke pistes. Ofwel blijven ze verder doen zoals ze bezig zijn en houden ze het bij wat ze al verwezenlijkten. Zijn ze dus tevreden met wat ze hebben. Consolideren ze, maar groeien ze niet. Eventueel nemen ze dan iemand aan die de winkels grotendeels voor hen runt waardoor zij zich op hun collectie kunnen concentreren en de druk een stuk draagbaarder wordt. Zo blijft Les Soeurs een bedrijf dat ze samen onder controle houden.”

Partners en franchises

“Of Les Soeurs opteren voor een ander model: een schaalbaar model waarmee ze kunnen groeien zonder dat die groei grotendeels van hun inzet afhangt. In dat scenario moeten ze zich de vraag stellen: wat is ons competitieve voordeel, onze Unique Selling Proposition? Nu zijn Les Soeurs immers actief op diverse domeinen. Dat is overweldigend en verklaart waarom hun work-life balans scheef zit. De zussen hebben een neus voor mode en weten de juiste items te selecteren, ze hebben hun eigen collectie én ze runnen vijf winkels. Dat zijn drie verschillende pijlers. Maar je kan nooit in drie domeinen excelleren én tegelijk groeien. Zeker niet in zo’n competitieve sector. Les Soeurs moeten dus bekijken welke richtingen schaalbaar voor hen zijn en er dan partners bij halen. Meer winkels openen is bijvoorbeeld zeer kapitaalintensief en levert meer werk op. Een franchisesysteem kan dan een oplossing zijn, zo geven ze het runnen van de winkel uit handen. Een ander idee is om hun collectie niet te beperken tot de eigen winkels maar ook via andere distributiekanalen te verkopen. Zo vergroten ze hun omzet en brengt de energie die ze investeerden meer op.”

Knopen doorhakken

“Als Clio, Kay en Julie dus beslissen om te groeien, moeten ze die drie pijlers tegen het licht houden en keuzes maken. Hun USP moet standhouden, de rest besteden ze uit of zoeken ze partners voor. Zo creëren ze focus en dat geeft de grootste kans op succes. Zo krijgen ze ook die balans terug. Knopen doorhakken dus, ook al is dat niet makkelijk. Want na zich jaren tweehonderd procent voor de zaak in te zetten, zal het moeilijk zijn om afstand te nemen. Maar een helder hoofd doet wonderen.”

Tip van André

“Elke ondernemer heeft op tijd en stond nood aan een coach: een mentor die je zaak analyseert en je op je opties wijst, zodat je daarna zelf naar de beste beslissing toegroeit. Maar dat is geen coach voor het leven, want tijdens je ondernemerstraject evolueer je en je vragen groeien mee. Het is dus belangrijk om te allen tijde te blijven netwerken en je te omringen met interessante mensen. Ze fungeren als klankbord waarbij je jouw ideeën kan aftoetsen om dan samen uit te vissen welke richtingen schaalbaar zijn.”

