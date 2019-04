Aantrekkelijke vrouwen worden als minder betrouwbaar beschouwd op het werk

01 april 2019

09u08

Volgens een nieuwe studie die verscheen in het tijdschrift Sex Roles zouden aantrekkelijke vrouwen immers als minder betrouwbaar beschouwd op het werk.

Zogenaamde ‘femme fatales’ worden als minder geloofwaardig en betrouwbaar beschouwd als hun minder aantrekkelijke collega’s. Ze zouden zelfs meer kans lopen om ontslagen te worden. Dat blijkt althans uit een nieuw onderzoek van onderzoekers van de Washington State University. Die perceptie zou volgens de onderzoekers ontstaan omdat aantrekkelijke vrouwen gevoelens van seksuele onzekerheid, jaloezie en angst opwekken, en dat bij zowel mannen als vrouwen.

Om tot die vaststelling te komen lieten ze een aantal werknemers van een online crowdsourcingplatform Google-afbeeldingen van ‘professionele vrouwen’ beoordelen. Daarbij moesten ze aangeven hoe waarheidsgetrouw en betrouwbaar ze dachten dat de vrouwen waren en of ze vonden dat de vrouwen ontslagen dienden te worden.

Daaruit bleek dus dat aantrekkelijke vrouwen er minder betrouwbaar uitzien, ongeacht hun functie of de bedrijfstak waarin ze werken. “Heel aantrekkelijke vrouwen kunnen als een bedreiging worden gezien waardoor we sneller denken dat ze niet betrouwbaar zijn”, vertelt Leah Sheppard, assistent-professor in management aan het WSU Carson College of Business en hoofdauteur van de studie.

Sheppard zegt dan ook dat het voor de ‘femmes fatales’ van deze wereld vaak moeilijker is om een vertrouwensrelatie op te bouwen met mensen op hun werk. “Ze zullen meer moeite moeten doen om vertrouwen te winnen. Dat wil niet zeggen dat het hen niet gaat lukken, het zal alleen meer tijd in beslag nemen.”

Deze studie is niet de eerste waaruit blijkt dat vrouwen geconfronteerd worden met (seksistische) vooroordelen op het werk. En helaas blijkt nog eens dat de maatschappij zich nog vaak te vaak laat leiden door de verschijning van de vrouw, en niet door haar capaciteiten.