9 jaar en al op de universiteit: “Ze noemen mij de nieuwe Einstein” Glenda Smits

01 september 2019

09u25

Bron: NINA 4 Carrière Morgen gaat het nieuwe schooljaar van start voor zijn leeftijdsgenootjes, maar voor Laurent Simons begint dat pas binnen enkele weken. De 9-jarige rondde immers vorig jaar zijn middelbare school al af en studeert straks af als electrical en computer engineer.

“In de kleuterklas merkten mijn leerkrachten op dat ik alle taken en werkjes veel sneller uitvoerde dan andere kindjes. Foutloos. Hoe moeilijker een taak, hoe fijner ik ze vond. Een IQ-test bevestigde wat iedereen vermoedde. Ik ben uitzonderlijk hoogbegaafd. Op mijn vierde zat ik al in het eerste leerjaar. In enkele jaren tijd ben ik door de rest van het basis- én het middelbaar onderwijs gevlogen.”

“Mijn leerhonger is enorm groot. Terwijl klasgenootjes één blad met woorden leerden, leerde ik enkele hoofdstukken tegelijk. Snelheid en uitdaging houden de verveling buiten. Ook in mijn vrije tijd. Karten, jetskiën en jammen zijn voor mij ideale adrenalineshotjes. Het heeft me nooit afgeschrikt om als kleine jongen de schoolbanken te delen met pubers. Zo had ik sneller mijn diploma op zak.”

‘De nieuwe Einstein’

“Sinds maart studeer ik electrical engineering en computer engineering, aan een universiteit in Nederland en in Duitsland. De drie bachelorjaren volg ik door elkaar in een individueel programma. Zowat wekelijks heb ik toetsen. Daar zijn mijn ouders zenuwachtiger voor dan ik. Over een half jaar wil ik dit traject afronden. Voor de labo’s brengen mijn ouders me naar de universiteit, ik heb ook heel wat labomateriaal ter beschikking gekregen om thuis te studeren. Want mijn ouders en ik wonen in Amsterdam, de afstanden zijn te groot. Mijn vader heeft zijn carrière als tandarts tijdelijk op een lager pitje gezet om me overal te begeleiden. Op mijn leeftijd is een eigen kot helaas nog geen optie.”

“Grappig dat iedereen over me spreekt als ‘de nieuwe Einstein’. Ik kijk zelf meer op naar Bill Gates. Of Nikola Tesla, de Servisch-Amerikaanse uitvinder en elektrotechnicus. Met mijn mentor Peter Baltus, een autoriteit in het vakgebied engineering, klikt het ook ontzettend goed. Met mijn medestudenten heb ik, gezien het leeftijdsverschil, amper contact. Soms staren ze me weleens na, vragen ze zich af wie dat kleine jongetje is dat de kamer van de prof binnenloopt. Of ze vragen me om een selfie.”

“Na mijn studies wil ik aan de slag in de sector life extension (levensverlenging, red.), waarin volop geëxperimenteerd wordt met levensverlenging met behulp van cyborgtechnieken. Als je oude onderdelen van je lichaam kan vervangen door robots of chips, kan je het leven verlengen. Op de universiteit werk ik nu al mee aan onderzoek waarbij je hersencellen of neuronen met behulp van chips kan aansturen. Zo bouw ik mee aan de toekomst van de mens. Daar heb ik altijd van gedroomd. De technologie evolueert zo snel dat het allemaal niet meer zo gek klinkt.”

Studeren bij het zwembad

“Of ik graag nog eens van schooldag wil ruilen met een leeftijdsgenootje? Nooit! Mijn studentenleven bevalt me prima. Mijn ouders geven me alle vrijheid om mijn agenda in te vullen. Voor studentenfuiven en feestjes ben ik nog te jong, maar ik kan lekker uitslapen en lang opblijven. Mijn vriendjes benijden me daar wel een beetje om. Overdag ben ik natuurlijk wel druk met studeren. Dat doe ik graag bij het zwembad in Marbella, waar mijn ouders een vakantiehuisje hebben. Vakantie of niet, ik studeer het hele jaar door. Dit najaar wil ik mijn eindproject afwerken.”

“Voor mij verandert er dus niks op 1 september. Behalve dat mijn vriendjes dan terug uit vakantie zijn. Leuk, dan kunnen we weer samen spelen. Soms help ik hen met hun huiswerk zodat ze sneller vrij zijn. Voor alle duidelijkheid, ik ben zeker niet van plan om vroegtijdig de schoolbanken te verlaten. Straks wil ik nog een basisopleiding geneeskunde en extra wiskunde volgen. Dat komt me later goed van pas. Als onderzoeker zal ik trouwens altijd nauw verbonden blijven met de universiteit.”