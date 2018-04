80% van producten is goedkoper op Amazon dan in Belgische webshops Timon Van Mechelen

26 april 2018

14u28 1 Carrière Producten die verkocht worden op Amazon zijn in 80% van de gevallen goedkoper dan wanneer ze verkocht worden op Belgische webshops. Dat blijkt uit een analyse door Vergelijk.be, dat meer dan 200 Belgische webwinkels heeft vergeleken. Voordelig voor de consument, iets minder voor de werknemers van Amazon zelf. Vorige week bracht een Britse undercoverjournalist nog de erbarmelijke werkomstandigheden in een magazijn van de internetgigant aan het licht.

Nu Amazon met onder meer de lancering van Prime ook expliciet de Belgische markt wil veroveren, maakte Vergelijk.be een analyse van de prijzen van enkele producten die te koop staan op de wereldwijde webshop én op 200 andere webwinkels. Een Philips-tv, een scheerapparaat, een smartphone en computerscherm, ... Vergelijk.be plaatste de prijs van de 100 populairste producten naast elkaar. In 80% van de gevallen kwam Amazon er als de goedkoopste aanbieder uit. Zelfs als alle populairste producten van Vergelijk.be opgelijst worden (ongeacht of ze deel uitmaken van het Amazon-gamma), blijft de webshop gigant in meer dan de helft van de gevallen nog steeds de goedkoopste aanbieder.

Overzicht van de populairste producten volgens Vergelijk.be met daarnaast de goedkoopste aanbieder:

1. Philips 6000 series 32PFS6402 32 inch televisie – Amazon

2. Trust Urban Revolt Primo Powerbank 1000 mAh powerbank – Bol.com

3. Samsung Galaxy S8 65GB Zwart GSM – Amazon

4. Philips S5100 scheerapparaat – Blokker.be

5. Sony KD49XE8005 49 inch televisie – Amazon

6. Samsung U28H75OUQU monitor – Artencraft.be

7. Fitbit Charge 2 Lavender rose gold fitness tracker – Amazon

8. Philips Viva Collection Airfryer HD9220 – Artencraft.be

9. Siemens HB634GBS1 oven – Amazon

10. DeLonghi Lattissima EN500W espressomachine – Amazon

Schrijnende werkomstandigheden

Vergelijk.be oppert zelf dat Amazon zijn prijzen zo laag kan houden omdat het in tegenstelling tot veel andere webshops in België niet standaard binnen de 24 uur levert. Maar de schrijnende werkomstandigheden bij de internetgigant spelen natuurlijk ook een rol.

Journalist James Bloodworth ging voor zijn boek undercover in een Amazon-magazijn in Staffordshire. Hij stelde tot zijn verbijstering vast dat arbeiders een ‘plasfles’ hadden. Werknemers waren soms tot vier verdiepingen van de toiletten verwijderd en het zou hen te veel tijd kosten om een sanitaire stop in te lassen. Uit angst om hun targets te missen, werd dan maar voor de plasfles gekozen. Dat kwam vorige week nog aan het licht.

“Mensen urineerden in flessen omdat ze geen pauze durfden te nemen en schrik hadden hun baan te verliezen”, verklaarde Bloodworth aan The Sun.

Over het bedrijf is al eerder uitgelekt dat het registreert hoe snel magazijnmedewerkers items uit de schappen kunnen pakken en verpakken, met strikt getimede pauzemomenten en veeleisende doelstellingen. De onderneming geeft naar verluidt strafpunten aan degenen die hun targets niet halen of langere pauzes nemen.

Uit een ander onderzoek begin februari waarbij 241 Britse magazijnmedewerkers werden geïnterviewd bleek eveneens dat op zijn minst twee medewerkers op drie niet naar het toilet durfden uit vrees te veel tijd te verliezen. Een arbeider claimde dat de opgelegde targets zodanig waren opgedreven dat hij “geen water meer dronk omdat hij toch geen tijd had om een sanitaire stop te maken”.

Ook een andere medewerker getuigde anoniem: “De doelstellingen worden ieder jaar naar boven bijgesteld. 120 producten per uur uit de rekken halen, is enorm zwaar. En ik heb nog altijd maar twee benen om dat allemaal voor mekaar te krijgen. Je moet haast lopen van de ene opdracht naar de andere. Naar het toilet gaan, kan enkel tijdens de reguliere pauze. En dan nog.”

Mensen voelden zich opvallend meer gespannen sinds ze bij Amazon aan de slag waren gegaan, zo stelden de onderzoekers ook nog vast.

Ziek uitvallen wordt Amazon-medewerkers ook niet in dank afgenomen. Een arbeidster verklaarde dat ze ziek was geworden tijdens haar zwangerschap en daarvoor een waarschuwing had gekregen. Een andere medewerker die in de loop van de werkdag ziek uitviel, naar huis ging en vervolgens een ziektebriefje kon voorleggen, kreeg eveneens een vermaning.

Amazon ontkent de beschuldigingen. In een verklaring aan Business Insider stelde het bedrijf: “Amazon biedt duizenden mensen in het Verenigd Koninkrijk een veilige en positieve werkplek aan met competitieve verloningen en allerlei voordelen vanaf de eerste werkdag. We hebben geen bevestiging gekregen dat de mensen die de enquête hebben ingevuld daadwerkelijk bij Amazon hebben gewerkt en we erkennen deze beschuldigingen dan ook niet als een nauwkeurige weergave van de werkelijkheid in onze magazijnen."

“We doen er alles aan om onze magazijn-medewerkers een geweldige werkomgeving te bieden. Vorige maand werd Amazon door LinkedIn nog uitgeroepen tot de zevende meest populaire plek om te werken in het VK en zelfs de populairste werkplek in de VS. Amazon biedt ook rondleidingen aan in de magazijnen, zodat klanten uit eerste hand kunnen zien wat er gebeurt nadat ze op de ‘koop’-button hebben geklikt.”

Amazon stelt dat de targets worden vastgelegd op basis van eerdere prestaties en het bedrijf ontkent dat het de toiletpauzes van werknemers timet. Daarnaast beweert Amazon dat het coaching en ondersteuning aanbiedt op de werkvloer.