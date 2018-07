6 op tien Belgen vinden vriendschap op het werk heel belangrijk TVM

27 juli 2018

15u44 0 Carrière Werk en privé beter gescheiden houden? Maar liefst 65% van de Belgen denkt het tegenoverstelde, en hecht net veel belang aan vriendschap op het werk. Amper 4% vindt vriendschap op de werkvloer helemaal niet belangrijk. Dat blijkt uit een enquête van r ekruteringsspecialist Hays.

“De meeste mensen brengen meer tijd door met hun collega's dan met familie of vrienden. Goede relaties met collega’s zijn dus heel belangrijk. En dat blijkt ook uit de cijfers van onze poll. 65% van de respondenten hecht veel belang aan vriendschap op het werk, 31% vindt vriendschap niet zo belangrijk en slechts 4% hecht geen belang aan vriendschap op de werkvloer”, aldus Robby Vanuxem, Managing Director van Hays.

Veel voordelen

Verschillende studies tonen aan dat werknemers die vriendschappen hebben op het werk niet alleen gelukkiger zijn, maar er ook op lichamelijk vlak goed bij varen, sterke relaties kunnen immers cardiovasculaire functies verbeteren en het stressniveau verlagen. Bovendien zorgen vriendschapsbanden ook voor meer loyale, creatieve en productieve werknemers.

Medewerkers die een goede relatie hebben met hun collega’s en zich betrokken voelen bij het bedrijf zijn ook gelukkiger, zullen minder snel naar een andere job zoeken en zijn meer gemotiveerd. Ze worden ook minder afgeleid door zorgen over dat ze niet in het team passen, waardoor ze zich meer kunnen concentreren op hun prestaties en productiever zijn. Daar komt nog eens bij dat werknemers die zich prettig voelen in elkaars bijzijn eerder geneigd zijn zichzelf uit te drukken en ideeën en ambities te delen.