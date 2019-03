6 op 10 mannen vinden gelijke lonen voor vrouwen geen prioriteit TVM

07 maart 2019

16u38 0 Carrière Een dag voor Internationale Vrouwendag op 8 maart, komt rekruteringsexpert Hays met onthutsende resultaten van een onderzoek dat ze lieten uitvoeren. Blijkbaar zouden 6 op de 10 mannen wereldwijd geen prioriteit geven aan gelijke lonen voor mannen en vrouwen. Ze ondervroegen voor het onderzoek 1.100 mensen uit bijna 100 verschillende landen.

Hays vroeg de deelnemers onder meer, op een schaal van één tot vijf, hoe toegewijd hun werkgever was om gendergelijkheid na te streven. Net geen derde van alle werknemers geeft aan dat hun werkgever niet erg toegewijd is. Vooral vrouwen (39%) geloven dat er behoefte is aan verbetering, tegenover net geen kwart van mannen.

Toen gevraagd werd hoe werkgevers de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer zouden kunnen verbeteren, kwamen ze uit tot een meer opvallende vaststelling. Drie kwart van de vrouwen is ervan overtuigd dat gelijke lonen voor man en vrouw een prioriteit zou moeten zijn, terwijl slechts 4 op de 10 mannen dat vinden. Vrouwen blijken dan wel weer geen heil te zien in flexibele werkuren: slechts 1 op de 10 is dat idee genegen, tegenover een kwart van de mannen.

“Het is zorgwekkend dat gelijke verloning nog steeds wordt gezien als een probleem dat niet wordt aangepakt door werkgevers. Er moet meer vooruitgang worden geboekt vooraleer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de beroepswereld daadwerkelijk verwezenlijkt kan worden. Niet alleen verbreedt een groot aantal vrouwelijke talenten de talentenpool, het versterkt ook het probleemoplossend vermogen van een organisatie, met een grotere verscheidenheid aan kennis en ervaring om te delen,” zegt Sandra Henke, hoofd People & Culture bij Hays Plc.