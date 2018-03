5 voordelen van evenveel vrouwen als mannen op de werkvloer TVM

07 maart 2018

10u57 0 Carrière Bedrijven waar evenveel vrouwen als mannen werken en waar ook hetzelfde aantal vrouwen als mannen topposities bekleden, trekken makkelijker nieuw talent aan en hebben meer kans om beter te presteren. Toch ondervinden bedrijven nog steeds moeite om een divers personeelsbestand op te bouwen. Zo toont het Gender Diversity Rapport van rekruteringsbedrijf Hays bijvoorbeeld aan dat de meerderheid van de respondenten een mannelijke baas heeft.

Hays voerde de studie wereldwijd uit naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag die morgen (8 maart) plaatsvindt. Het Belgische rapport - dat zich focust op vijf belangrijke professionele elementen: ambitie, zelfpromotie, gelijke verloning, carrièremogelijkheden en genderdiversiteitsbeleid – leverde alvast een aantal opvallende inzichten op.

Bijvoorbeeld dat 4 op de 10 vrouwen vinden dat vrouwen en mannen met dezelfde capaciteiten niet gelijk worden betaald of verloond. Bovendien tonen de resultaten dat één op de vijf vrouwen vindt dat ze niet dezelfde carrièremogelijkheden heeft als haar mannelijke collega’s. Bijna 4 op de tien respondenten geeft ook aan dat er geen genderdiversiteitsbeleid is op hun werk, ongeveer evenveel mensen weten niet of hun bedrijf er één heeft. Terwijl zo'n beleid volgens Hays heel wat voordelen heeft. Ze sommen er 5 op.

1. Het verhoogt positiviteit op de werkvloer

Het Gender Diversity Rapport toont aan dat genderdiversiteit het gevoel van positiviteit verhoogt voor zelfpromotie, gelijke verloning en carrièremogelijkheden. Werknemers hebben het gevoel dat er meer plaats is voor zelfpromotie en communicatie op de werkvloer en geloven dat ze een gelijke verloning krijgen, onafhankelijk van hun geslacht. Meer zelfzekerheid op vlak van zelfpromotie betekent dat vrouwen gemakkelijker opklimmen, wat voor een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in hogere functies zorgt.

2. Het moedigt vrouwelijke ambitie aan

Het rapport toont aan dat 50% van de vrouwen en 70% van de mannen ambiëren om een leidinggevende functie te bereiken tijdens hun carrière. Het aantal vrouwen dat deze positie bereikt, is opmerkelijk laag. Vrouwen worden dankzij een genderdiversiteitsbeleid aangemoedigd hun carrière verder te ontwikkelen en plaveien zo de weg voor hun getalenteerde opvolgsters.

3. Het focust op de zelfpromotie van werknemers

Meerdere mannen en vrouwen zijn van mening dat ze weinig tot geen kans krijgen tot zelfpromotie op hun werkplek. Een genderdiversiteitsbeleid, inclusief begeleiding en netwerken, geeft werknemers een platform om hun ambities te laten horen. Op deze manier hebben ze niet enkel het gevoel dat ze werkelijk kunnen opklimmen, maar zal hun motivatie en voldoening ook versterkt worden.

4. Het helpt de genderkloof te verkleinen

Hoewel de genderkloof nog steeds aanwezig is op de werkvloer verkleint hij traag maar zeker. Bedrijven die van genderdiversiteit een prioriteit maken, zorgen voor een grotere bewustmaking en bespreekbaarheid van diversiteitskwesties, die anders onbehandeld zouden blijven. Door werk te maken van een genderdiversiteitsbeleid zet een bedrijf zijn werknemers op gelijke voet.

5. Zowel mannen als vrouwen hebben er baat bij

Een genderdiversiteitsbeleid invoeren heeft een positieve impact op zowel mannen als vrouwen. Resultaten van het rapport tonen aan dat respondenten werkzaam in een bedrijf met een dergelijk beleid vaker van mening zijn dat de verloningen voor beide geslachten gelijk zijn. Bovendien zullen, in een divers bedrijf waarvan wordt aangenomen dat ze meer successen boeken, mannen én vrouwen de vruchten plukken van de successen. Ook dit zal de motivatie en voldoening van de werknemers versterken.