5 tips zodat je morgen wél op tijd op kantoor vertrekt

13 maart 2018

17u13

Bron: Lifehacker 0 Carrière "Wanneer is het oké om te vertrekken?", vraag jij jezelf af wanneer de klok vijf uur slaat en niemand uit zijn stoel komt om te vertekken. Tegen beter weten in zoek je dan maar een taakje om wat om handen te hebben, maar voor je het weet, heb je wééral onbedoeld overuren gemaakt terwijl er thuis nog genoeg huishoudelijk werk op je ligt te wachten. D eze tips helpen je om voortaan wel stipt op tijd het werk neer te leggen.

Weg met dat schuldgevoel

Wil je morgen wel op tijd richting huis vertrekken, maak dan om te beginnen komaf met dat schuldgevoel wanneer jij je spullen bijeen begint te rapen. Leg de focus niet op jij die vertrekt, maar op jij die naar huis gaat om je gezin te zien, naar de sportschool gaat of zelfs jij die gaat genieten van wat me-time. Beschouw je volgende activiteit als iets belangrijks in je leven en je zult zien dat je morgen zonder schuldgevoel de deur uitvliegt.

Verricht grote taken eerder op de dag

Hoe verleidelijk het ook mag zijn om grote taken naar het einde van de dag te schuiven (hallo, uitstelgedrag), besef dat dat de kans op overuren alleen maar groter maakt. Begin je dag dus door jezelf de vraag te stellen welke belangrijke taken er mogelijk voor kunnen zorgen dat je langer blijft plakken, en zet deze bovenaan je to-dolijst voor die dag. Plan indien mogelijk ook vergaderingen en afspraken vroeger op de dag, die hebben nogal vaak de neiging om ettelijke minuten uit te lopen.

Maak plannen meteen na de werkuren

Als je merkt dat de workaholic in jou het werk maar niet kan neerleggen omdat je na de werkuren toch niets beter te doen hebt, ligt de oplossing natuurlijk voor het rapen: maak plannen meteen na het werk die je motiveren om kantoor te verlaten. Plan een avondje uit met je partner of beste vriend(in) of zoek een hobby waar jij jezelf in kan smijt. Het maakt niet uit wat. Zolang je jezelf maar een reden geeft om het werk opzij te leggen.

Wees assertief en leer 'nee' zeggen

Als jij elke dag stipt wilt (of moet) vertrekken omdat pakweg de kinderen staan te wachten aan de schoolpoort, communiceer dat dan duidelijk naar je leidinggevende en collega's. Anderen vinden het misschien leuk om langer te blijven (of hebben niets beter te doen), maar dat betekent nog niet dat jij dagelijks op het werk moet blijven plakken. Wees assertief en leg uit dat je van plan bent om elke dag uiterlijk te vertrekken om 17 uur. Leer ook 'nee' zeggen op zaken die niet meer binnen je planning passen. Vraag iemand jou een halfuur voor vertrektijd nog om iets voor hen te doen, zeg dan dat de tijd je nu ontbreekt, maar dat je er morgenvroeg meteen werk van maakt.

Zet een alarm

's Ochtends mogen de uren dan misschien voorbij kruipen, in de namiddag vliegen de minuten in sneltempo aan ons voorbij. De tijd uit het oog verliezen is menselijk, maar kan ook makkelijk voorkomen worden door een alarm op je laptop of smartphone in te stellen dat aangeeft dat het tijd is om af te ronden. Plan deze een halfuur voordat je het werk effectief wilt verlaten. Dat zou je voldoende tijd moeten zijn om de laatste loodjes te leggen aan het werk waarmee je bezig was.

