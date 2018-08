5 tips om de sympathie van je collega's op een nieuwe job te winnen TVM

23 augustus 2018

11u04 0 Carrière Met een nieuwe job starten, brengt voor velen heel wat stress en spanning teweeg. Je wil goed overkomen bij je (nieuwe) collega's, zonder over te komen als een 'kontlikker'. R ekruteringsexpert Hays geeft 5 tips voor de perfecte integratie op je nieuwe werkplek.

1. Zet een glimlach op en wees nieuwsgierig

Neem voldoende tijd om de collega's met wie je het nauwst samenwerkt, beter te leren kennen. Stel vragen en toon interesse in hun professionele traject of hobby’s. Een gemeenschappelijke interesse vinden is een goede manier om een individuele band op te bouwen. Bovendien kom je met een glimlach al erg ver. Een vriendelijk gezicht toont je bereikbaar en nodigt uit. Mensen zullen zich sneller komen voorstellen.

2. Wees open-minded én jezelf

Starten op een nieuwe job betekent ook dat je heel wat informatie te verwerken krijgt. Je leert al snel welke gewoontes en werkwijzes leven bij je nieuwe werkgever. Denk je dat iets efficiënter of beter kan? Verwacht niet dat je team zich onmiddellijk volledig zal aanpassen aan jouw idee, sommige zaken kan je immers niet veranderen. Stel alternatieven voor. Wie weet kom je samen tot een oplossing en ontwikkel je zo een betere manier van werken voor iedereen.

3. Toon inzet en gedrevenheid

Alle teams hebben sterke en zwakke punten. Laten zien dat je van toegevoegde waarde bent voor het team is de sleutel tot een snelle integratie. Neem dus de tijd om uit te zoeken wat je collega's geweldig vinden en waar je jouw sterke punten het best kunt toepassen. De gemakkelijkste manier om respect te verdienen van je collega’s is nog altijd gedreven zijn en kwaliteitsvol werk af leveren.

4. Neem deel aan groepsactiviteiten

Betrokken zijn is een ideale manier om je collega's aan je te laten wennen en te laten zien dat je een teamspeler bent. Kom uit je comfortzone en woon zo veel mogelijk sociale evenementen bij. Of het nu gaat om een after-workdrink, koffiepauze of een gezamenlijk sport- of ontbijtmoment. Sociale werkgebeurtenissen zijn dé perfecte manier om even afstand te nemen van je bureau en collega’s van andere teams en afdelingen te leren kennen.

5. Zoek een mentor

Je settelen in een nieuw team gaat vlotter onder begeleiding van een mentor of buddy. Hij/zij kan je helpen om je snel thuis te voelen, praktische vragen te beantwoorden en je de nieuwe bedrijfscultuur te leren kennen. In ruil stel je je hulpvaardig op en bied je de expertise aan die je in je vorige functie hebt opgedaan.