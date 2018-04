5 dingen die je beter niet doet op je werkcomputer TVM

05 april 2018

13u46

Bron: Real Simple 1 Carrière Even wat online shoppen tijdens je lunchpauze of een kort privébericht sturen naar je moeder of lief tijdens de werkuren? Het is zo gebeurd en deert niemand. En tenslotte doet iedereen het, dus waarom jij niet? Jena Booher, oprichter van het management consultancy bedrijf ‘Babies On A Brain’ legt uit waarom je de werkcomputer toch beter voor – de naam zegt het al – werk houdt.

Even kort wettelijk, hoe is de situatie in België? Kan een werkgever zomaar je berichten lezen op je werklaptop of volgen wat je doet? Absoluut. Je baas heeft zelfs je toestemming niet nodig om je berichten te checken. Er wordt immers aangenomen dat je die toestellen enkel voor je werk bezigt. Oordeelt je baas dat je misbruik maakt van je werkcomputer, dan heeft hij ook het recht je de laan uit te sturen.

Reden genoeg dus om je werklaptop niet voor privé vertier te gebruiken. Wat net onder privé valt? Dat legt Jena Booher uit.

1. Bewaar nooit persoonlijke bestanden op je werkcomputer

Het lijkt misschien onschuldig om een paar persoonlijke documenten op je bureaublad van je werkcomputer te bewaren (voor het geval dat je plots een geniaal idee hebt voor een project waar je in je vrije tijd mee bezig bent), maar volgens Booher doe je het beter toch niet. “Aan het einde van de dag, is alles dat op je werklaptop staat eigendom van het bedrijf waarvoor je werkt. Dat betekent dat je in serieuze wettelijke problemen kunt komen als die persoonlijke documenten ooit bijvoorbeeld de basis zouden vormen voor een eigen zaak die je wil oprichten of een product dat je wil ontwerpen.” Schrijf die ideeën op in een papieren notitieboekje in plaats van op een Word-document op je computer en je zit safe.

2. Surf niet naar websites die je niet aan je baas zou tonen

Dit punt lijkt vanzelfsprekend, maar het is belangrijk om het ook daadwerkelijk niet te doen. Zoals eerder gezegd, kun je ontslagen worden als je ‘misbruik’ maakt van je werkcomputer en heeft je werkgever dus het recht om je doen en laten op je werkcomputer te volgen. Sommige grote bedrijven hebben zelfs mensen in dienst die zich hier voltijds mee bezig houden. Het is heel makkelijk om te traceren welke websites je allemaal bezocht heb, hou daar dus rekening mee.

3. Voer geen persoonlijke gesprekken op de chat van het werk

Even met je favoriete collega bespreken hoe dronken je wel niet was in het weekend of je vermoedens uiten over een ontluikende relatie tussen die twee collega’s van sales, moet kunnen toch? Beter niet als het van Booher afhangt. Alle gesprekken die je voert via chat-apps zoals Slack blijven bewaard en kunnen opgevraagd worden door je werkgever. Als je wil roddelen met collega’s doe je dat best face-to-face of via bijvoorbeeld WhatsApp als je geen bedrijfstelefoon hebt.

4. Shop niet online

Nog redelijk vanzelfsprekend, maar toch gebeurt het vaak genoeg dat werknemers ontslagen worden omdat ze tijdens hun werkuren aan het online shoppen waren. Zelfs als die sneakers afgeprijsd zijn met 70% en alleen nog in jouw maat beschikbaar zijn, doe je beter niet.

5. Gebruik je persoonlijke e-mailaccount niet

E-mailaccounts van bedrijven zijn doorgaans goed beschermd tegen inkomende virussen, maar dat is lang niet altijd het geval met je persoonlijke e-mail. Voor je het weet haal je malware binnen die alle computers infecteren die aangesloten zijn op het netwerk van je werk. Vermijden die handel!