2 op de 5 Belgen nemen te korte middagpauze: zo pak je het wél goed aan LDC

26 augustus 2019

11u45 0 Carrière Snel, sneller, snelst. De lunchpauze kan voor veel Belgen niet rap genoeg gaan, zo blijkt uit een nieuwe studie van jobsite Stepstone. Onze landgenoten nemen zelfs de kortste lunchpauze in vergelijking met andere Europese werknemers.

Nog geen halfuur, amper 22 minuten. Zo lang duurt de gemiddelde lunchpauze van Belgische werknemers. Dat heeft een studie van Stepstone, dat 5.478 landgenoten en meer dan 10.000 mensen uit onze buurlanden heeft ondervraagd, aangetoond. Ter vergelijking: de Britten, Oostenrijkers, Duitsers en Fransen besteden respectievelijk 24, 25, 25 en 29 minuten aan hun pauze. Zij krijgen ook meer tijd om hun lunch op te peuzelen. Terwijl Belgen en Britten gemiddeld 40 minuten krijgen om te pauzeren, mogen mensen uit Oostenrijk 57 minuten pauze nemen. Bij Frankrijk is dat 60 minuten, bij Duitsland 62 minuten.

Kortom, heel wat Europese werknemers benutten hun pauze niet volledig. In ons land nemen meer dan 2 op de 5 (42%) geen volledige middagpauze. De reden: er is te veel werk. Af en toe hebben werknemers ook geen tijd omdat ze taken van collega’s moeten overnemen, of willen ze zich haasten om wat vroeger te vertrekken op het werk.

Dat is best problematisch, want pauzes zijn nodig om het stressniveau te laten zakken, meent stresscoach Lieselot Maes. “Je stressniveau bouwt zich van ‘s morgens vroeg op. Stress is niet per se negatief: het helpt je focus te verhogen. Maar het mag niet de pan uitswingen. Door regelmatig pauzes in te lassen tijdens je werkdag – idealiter strek je elk uur 5 minuutjes de benen – laat je je brein en lichaam herstellen na stresspieken. Het is bovendien onmogelijk om uren aan een stuk gefocust te werken.”

Zeker de lunchpauze sla je beter niet over. Het is immers het ideale moment om energie bij te tanken. Stresscoach Maes en diëtiste Fien Van Hoecke geven tips voor de ideale lunchbreak.

1. Kies voor routine

“Structuur en routines helpen om goed voornemens vol te houden. Plan je lunchpauze op voorhand in op een vast moment en probeer je eens een week aan die nieuwe routine te houden. Reken minstens een halfuur voor de lunchbreak.

2. Negeer schermen

Trek weg van je computerscherm en negeer je smartphone tijdens de lunchpauze. Kies bewust voor downtime, een prikkelarme omgeving voor je brein. Ga bijvoorbeeld even wandelen. Of ga voor uptime, een meer actieve invulling van je pauze door te sporten of spelletjes te spelen met de collega’s. Kies die hersteltijd die het best bij jou past. Eén ding is zeker: schermpjes horen er niet bij! Wist je trouwens dat je door te eten aan de computer je verzadigingsgevoel in de war stuurt? Je eet niet bewust – en daardoor vaak te veel – en maakt ongezonde keuzes.

3. Ga even naar buiten

Daglicht werkt in op je amygdala, het angstcentrum in je brein. Het effect van natuurlijk licht is 15 tot 20 keer sterker dan dat van kunstlicht. Zelfs op grijze dagen helpt het om een frisse neus te halen tijdens de lunchbreak.

4. Beweeg

Je hoeft niet intensief te gaan joggen of fitnessen tijdens je lunchbreak, maar kies een gematigde vorm van beweging die binnen je comfortzone ligt. Wandelen, fietsen of enkele stretchoefeningen werken perfect.

5. Sla een praatje met je collega’s

Onderschat het belang van een samenhorigheidsgevoel op het werk niet. Collegialiteit en een positief contact met collega’s stimuleren de productie van oxytocine of het knuffelhormoon. Dat is belangrijk in het stressherstelsysteem.

6. Vul je bord voor de helft met groenten

Die vormen de basis van je lunch en voorzien je lichaam van vitamines, mineralen en vezels. Varieer voldoende in de groenten, want elke groente brengt andere vitamines en mineralen aan.

7. Vul je lunch verder aan met ¼ eiwitten en ¼ koolhydraten

Kip, zalm of een gezonde vegetarische optie, zoals geroosterde kikkererwten of tofu, zijn perfecte eiwitleveranciers. Voor koolhydraten zijn volkoren producten, zoals volkoren pasta, bruine rijst of volkorenbrood, de beste keuze. Die zorgen voor een langere verzadiging, meer vezels en een minder hoge suikerpiek (en dus geen middagdip nadien). Ook hier is variatie cruciaal!

9. Doe ’s avonds aan foodprepping

Als je ’s avonds een warme maaltijd bereidt, kan je makkelijk wat extra rijst, pasta of kip voorzien. Die vormen al een deel van je lunch voor de dag nadien. Zo werk je bovendien overschotjes weg en ga je voedselverspilling tegen. Win-win!”