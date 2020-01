10 jaar bij dezelfde baas: “De Belg speelt te vaak op safe” Liesbeth De Corte

15 januari 2020

18u23 4 Carrière Jobhoppen is in, een baan voor het leven is passé. Toch? Blijkbaar niet, als we cijfers van Acerta mogen geloven. 1 op de 3 werknemers werkt al 10 jaar lang bij dezelfde werkgever. En volgens experts is dat geen reden om te juichen.

‘Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it’s all taking and no giving!’ Meer dan 40 jaar nadat Dolly Parton haar beklag deed, is onze visie op het werkleven fameus veranderd. We werken niet langer voor brood op de plank. Een beroep moet onze roeping zijn. Zelfverklaarde werkgelukgoeroes en influencers raden aan om je hart te volgen en een job te zoeken waar je jouw talenten in kwijt kunt. Ook niet onbelangrijk: om de zoveel tijd moeten we een nieuwe professionele uitdaging zoeken. Want 10 jaar hetzelfde doen? Hola, dan is de passie en glans er wel vanaf.

Althans, zo klinkt het in theorie. De praktijk zit toch nog iets anders in elkaar. Cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta hebben aangetoond dat 1 op de 3 werknemers al 10 jaar lang voor hetzelfde bedrijf werkt. Meer zelfs: de gemiddelde anciënniteit bedraagt momenteel bijna 11 jaar. Die vaststelling is niet nieuw, stelt Elke Geraerts, CEO van Better Minds at Work en auteur van het boek Authentieke Intelligentie.

“Het is fantastisch dat mensen 10 jaar aan een stuk loyaal en betrokken voor dezelfde baas werken. Dat kan ik alleen maar toejuichen”, vertelt ze ons. Het enige minpuntje? In de meeste gevallen zit de situatie iets anders in elkaar. “De gemiddelde werknemer is niet proactief. Mensen veranderen simpelweg niet snel van job omdat ze graag in hun comfortzone blijven zitten. Ze zullen liever zagen en klagen achter hetzelfde bureautje dan zich bij te scholen en naar een plek te verhuizen waar ze meer werkplezier ervaren.”

Foute mindset

Dat is voor een groot deel te wijten aan onze mindset, volgens Geraerts. Kijk maar naar onze noorderburen. “Nederlanders vinden levenslang leren belangrijker. Ze doen meer hun best om zich te heroriënteren en nieuwe vaardigheden onder te knie te krijgen. Belgen denken daarentegen nogal vaak: ‘Doe maar gewoon’ of ‘Het is beter om op safe te spelen’. Hierdoor zitten werkgevers sneller opgezadeld met een ontevreden team.”

Kortom, als mensen jarenlang een ongewijzigde cv hebben, is dat niet per se omdat ze veel plezier uit hun job halen. Wel omdat ze vastgeroest zitten. “Dan stapelen de frustraties zich op en gaan ze over alles en nog wat beginnen klagen. Dat vreet energie”, stelt Geraerts. “Hierdoor worden werknemers nóg minder wendbaar en komen ze nóg minder van hun plek. Een vicieuze cirkel die voor stress zorgt. Dat blijkt ook uit ons onderzoek. We hebben recent een analyse gedaan bij verschillende Belgische bedrijven over het mentale welzijn. Hoe langer iemand op dezelfde plek blijft zitten, hoe groter de kans op een burn-out in plaats van een bore-out.”

Bedreigende robots en machines

Het is bovendien niet alleen belangrijk voor ons mentale welzijn dat we af en toe switchen. Het is ook een must. Door digitalisering zullen veel banen immers verdwijnen. Geraerts: “Veel repetitieve en uitvoerende jobs zullen overgenomen worden door robots en machines. Dat betekent dat wij nieuwe vaardigheden en competenties moeten aanleren, en dat we ons meer moeten focussen op wat ons uniek maakt. Maar momenteel spenderen we daar te weinig tijd aan.”

Loopbaancoaches kunnen je bij die zoektocht en reflectie begeleiden, maar ook de werkgever kan een handje helpen. “Een goede chef prikkelt z’n medewerkers om hun drijfveren, passies en talenten in kaart te brengen. Hoe? Door te zorgen voor interne mobiliteit. Haal hen uit hun comfortzone en geef ze andere takenpakketten. Meestal vinden mensen nieuwe verantwoordelijkheden in het begin akelig, maar eens ze die eerste weken en maanden goed hebben doorstaan, krijgen ze er net veel energie van."

Kom erbij ... en dans!

Als het puntje bij paaltje komt, moet de werknemer ook zelf de mentale klik maken. Doen we al jaren dezelfde job? Dan is de kans groot dat we ons na verloop van tijd elke ochtend uit bed moeten sleuren. De nodige energie krijgen we van de vele sloten koffie. Niet van de to-dolijst die ons elke maandag ligt op te wachten. “Mensen die ervan overtuigd zijn dat ze alles kunnen bereiken mits voldoende inspanning, staan veel positiever in het leven”, aldus Geraerts.

Helaas is het makkelijker gezegd dan gedaan om die mindset 180 graden te draaien. ‘Work hard. Dream big. Never give up’, stellen inspirationele quotes. Maar daar is Geraerts niet van overtuigd. “Neem een voorbeeld aan de goede voornemens in januari. Die zijn vaak té ambitieus, waardoor ze na 2 weken in de vuilbak gekieperd worden. In plaats van in één keer te springen naar een groot doel, kan je beter dansen. Stapje voor stapje. Dat kan bijvoorbeeld door niet elke avond naar Netflix te kijken, maar door nieuwe kennis op te doen. Wees nieuwsgierig! Stel, je kent niets over artificiële intelligentie, dan is het een goed idee om je in te schrijven in een cursus.”

Tot slot raadt de expert aan om op zoek te gaan naar je intrensieke motivatie. “Waarom heb je ooit gesolliciteerd voor je job? Door alle drukte verliezen we dat uit het oog. Vaak klimmen mensen omhoog op de carrièreladder, omdat ze ambitieus zijn of omdat het verwacht wordt van de omgeving. Want bij het woord promotie vallen de schouderklopjes al snel uit de lucht. Toch is dat niet altijd een slimme zet. Denk eerst eens na of het je wel energie geeft.” Ook zonder potentiële carrièremoves loont het om na te gaan wat je energie geeft. “Denk je dat je gelukkiger wordt van zaken die buiten je takenpakket liggen? Pols dan eens bij je leidinggevende wat er mogelijk is om te veranderen. Zodra je merkt dat je vooruitgang boekt en meer plezier hebt, werkt het bijna als een verslaving. Je zal nog meer willen leren. En dan is de stap sneller gezet: intern naar een andere functie, of extern naar een nieuwe job bij een ander bedrijf.”