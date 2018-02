1 op de 5 Belgen wordt gepest op het werk: dit kun je doen om het tegen te gaan Timon Van Mechelen

01 februari 2018

Maar liefst 21,4% van de Belgische werknemers ervaart maandelijks minstens één vorm van pestgedragingen. 12,1% ondergaat dit wekelijks, 3,9% zelfs dagelijks. Dat blijkt uit een onderzoek van IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, waarvoor meer dan 25.000 Belgische werknemers bevraagd werden. Dit kun je doen om het tegen te gaan.

Het onderzoek toont aan dat de werkomgeving een belangrijke rol speelt in het ontstaan van pesten op het werk. Enerzijds omdat gestresseerde werknemers een makkelijk doelwit zijn. Door stress raken werknemers uitgeput, waardoor ze zichzelf moeilijker kunnen verdedigen tegen negatief gedrag (bv. roddels en beledigingen). Anderzijds doen gestresseerde werknemers een poging om deze werkstress te reduceren (bv. afleiding zoeken om er minder aan te denken), waardoor ze de normen en waarden op het werk kunnen schenden (bv. in termen van productiviteit). Dit maakt hen een doelwit voor de collega’s die deze schending niet tolereren en willen bestraffen.

Ook werkdruk, het ervaren van tegenstrijdige verwachtingen, onzekerheid over de toekomst van je job en onduidelijkheid over je precieze rol op het werk zijn belangrijke oorzaken van pesterijen. Zo blijkt uit het onderzoek dat 25,5% van de werknemers die dagelijks minstens één vorm van pestgedrag ervaren, niet weten wat hun precieze rol op het werk is. 22,5% geeft aan dat ze op het werk met tegenstrijdige vragen te maken krijgen, terwijl 13,5% zich onzeker voelt over de toekomst van zijn of haar job. 6,6 % geeft aan een (te hoge) werkdruk te ervaren.

Om pesterijen op de werkvloer te kunnen vermijden, ontwikkelde IDEWE in samenwerking met KULeuven de StressBalancer, een e-learning tool die werknemers moet leren om stressfactoren aan te pakken om hen zo weerbaar te maken tegen uitputting en pesterijen. Dat gebeurt via concrete oefeningen en tips aan de hand van filmpjes, foto’s en tekstfragmenten.

Vijf tips om pesten op het werk tegen te gaan

1. Als je gepest wordt, probeer dat dan niet te vergoelijken of te begrijpen. Hierdoor blijft het enkel aanhouden.

2. Schakel een derde of collega in. Van hem of haar wordt een grens gemakkelijker aanvaard.

3. Als je de andere bewust maakt van ongepast gedrag, verspreidt zulk gedrag zich minder snel.

4. Optreden tegen onrespectvol gedrag zorgt ervoor dat normen of grenzen niet verder vervagen.

5. Als je iemand steunt als collega, word je zelf ook gesteund wanneer je het eens moeilijk hebt.

Meer info: www.stressbalancer.be.