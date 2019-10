1 op de 3 kan werk moeilijk combineren met gezin: zo hou je je work-lifebalans wel in evenwicht VW NA

11 oktober 2019

13u06

Bron: Goed Gevoel 0 Carrière 33 procent van de 18-64-jarigen ervaart moeilijkheden om werk en gezin te combineren. De belangrijkste obstakels zijn veeleisende of vermoeiende jobs, lange werkdagen en onvoorspelbare of moeilijke uurroosters. Dat blijkt uit onderzoek van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Wil je de balans tussen werk en privé in evenwicht houden? Lees er dan zeker onze tips eens op na.

1. Het is oké om werk en privé af en toe te mixen

Hoe hard je er ook naar streeft om werk en privé perfect gescheiden te houden, er zal een moment komen waarop je plots toch een werktelefoontje moet beantwoorden tijdens je vakantie of dat je jezelf erop betrapt dat je aan het facebooken bent tijdens de werkuren. Niemand is perfect, en jij ook niet.

2. Maak een schema (en schrijf het neer!)

Uit onderzoek blijkt dat we ons beter aan onze voornemens houden wanneer we ze neerpennen. Is het je voornemen om elke dag ten laatste om 18 uur te stoppen met werken? Schrijf dat dan op elke werkdag in je agenda. De dagelijkse herinnering aan je voornemen maakt het makkelijker om je er ook effectief aan te houden.

3. Maak je grenzen duidelijk aan de buitenwereld

Heb je een schema gemaakt om werk en privé in de toekomst gescheiden te houden? Laat dat dan ook aan anderen weten. Vertel aan je collega’s dat je vanaf nu niet meer reageert op werkmails tijdens het weekend (of stel een out of office in), zodat ook zij op de hoogte zijn van je andere aanpak. Ging je tot voor kort regelmatig een uurtje (of twee) lunchen met een vriendin tijdens de werkweek? Laat haar weten dat je vanaf nu liever na de kantooruren afspreekt, of beperk jullie lunch tot het halfuurtje dat door je werkgever voorzien is.

4. Vraag hulp aan je omgeving

Het is makkelijk om snel weer in onze oude patronen te vervallen. Daarom is het een goed idee om de hulp in te roepen van je omgeving. Dat hoeft trouwens helemaal niet zo officieel te zijn als het klinkt. Vertel de vriendin met wie je iets gaat drinken dat ze je op de vingers moet tikken als je je telefoon oppakt om je mails te checken, of vraag aan je collega om je te verwittigen als het 18 uur is, zodat je deze keer wel eens in de sportschool raakt.

5. Maak tijd voor zelfreflectie

Ons leven is constant in verandering. Het schema dat je nu hebt opgesteld voor jezelf is nu misschien perfect, maar dat wil niet zeggen dat het dat volgend jaar ook nog is. Maak maandelijks even tijd voor zelfreflectie, en vraag jezelf af hoe het nu zit met je work-lifebalans. Is het zoals het zou moeten zijn of zijn er nog aandachtspunten. Pas je schema aan waar nodig, en beloof jezelf om dat maandelijks te blijven doen.