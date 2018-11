1 op de 3 heeft spijt na het kerstfeestje op de werkvloer Liesbeth De Corte

29 november 2018

15u55

Bron: New York Post 0 Carrière Nog een dikke maand en het einde van het jaar is in zicht. Dat betekent dat het obligate kerstfeest op je werk er zit aan te komen. En dat kan al eens gênant uitdraaien voor sommigen. Een op de drie werknemers ervaart spijt na de bewuste party.

Dat blijkt uit een studie bij 2.000 werknemers van het onderzoeksbureau OnePoll in opdracht van de site Evite. Voor je een flater slaat - zoals dronken worden op de werkvloer of een roddel vertellen over je baas, terwijl die achter je rug staat - denk je dus beter twee keer na. Des te meer omdat er achteraf gegarandeerd fotografisch bewijs is van je uitspatting. Tijdens zo'n kerstfeestje worden immers véél kiekjes genomen, gemiddeld 6 groepsfoto’s per persoon.

Nog volgens die rondvraag is het kerstfeestje een heus roddelfestijn. Gemiddeld krijg je maar liefst 7 nieuwe geruchten te horen tijdens een gezellig avondje bubbels drinken met de collega’s. Wat meer is: vaak gaat een eindejaarsdrink ook gepaard met romantiek op de werkvloer en durven collega’s al eens intiem te zijn.

Ondanks alle drama kijkt de overgrote meerderheid (75%) wel uit naar het kerstfeestje. Ze vinden het vooral leuk om de andere medewerkers beter te leren kennen. Met name de stillere muurbloempjes, die tijdens het werkevent vaak openbloeien. Maar eerlijk is eerlijk: ook het lekkere eten én het gratis drinken is iets waar de meesten naar uitkijken.