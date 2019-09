1 op de 3 Belgen doet aan thuiswerken: zo ben je daar even productief als op kantoor TVM

19 september 2019

13u45 5 Carrière Ons land staat in de Europese top 3 als het op telewerken aankomt. Eén op de drie Belgen mag van z’n baas van thuis uit werken, zo blijkt uit een bevraging bij 2.500 landgenoten. De meerderheid gaat daar ook op in, al is een routine vinden voor sommigen best een uitdaging. Thuis ben je immers snel afgeleid en raakt het werkritme gemakkelijk verstoord. Met onze tips word je een pro.

1. Je outfit doet er toe

Een hele dag in pyjama werken, lijkt misschien aanlokkelijk maar het komt je concentratie niet ten goede. Door je ‘s ochtends te douchen en om te kleden, geef je aan je hersenen aan dat je van ‘slaapmodus’ naar ‘werkmodus’ gaat. Uiteraard hoef je geen kostuum aan te trekken of een loeistrakke skinny jeans, maar trek tenminste iets anders aan dan de kleren waarmee je juist uit bed kwam.

2. Ga aan tafel zitten

Om dezelfde reden is het ook belangrijk dat je niet gaat werken vanuit je bed of vanuit de zetel. Zet je aan tafel, of aan een bureau als je dat hebt. Zo hou je werk en privé beter gescheiden en zal je ook minder snel afgeleid zijn.

3. Plan huishoudelijke taken in

We gaan er niet flauw om doen, thuiswerken heeft nu eenmaal als voordeel dat je ook tijdens de werkdag even de afwas kan doen of een was kan draaien. Maar plan die momenten wel strikt in, anders riskeer je meer bezig te zijn met huishoudelijke taken dan met je werk. Rekruteringsbureau Hays raadt aan om te proberen om je ten volle te focussen gedurende 90 min. Nadien neem je een pauze van 10 à 15 min waarin je iets anders kan doen.

4. Zorg voor het middageten

Bereid je voor op het middageten om een extra verlies aan tijd te vermijden. Is de koelkast leeg ’s middags? Dan moet je waarschijnlijk eerst nog beslissen wat je graag zou willen eten, waar je het gaat halen en dat dan ook effectief nog doen. Tegen de tijd dat je weer thuis bent en klaar bent om te beginnen werken is er veel tijd overheen gegaan.

5. Start met de lastigste taak

Zoals we ook hier al schreven, krijg je meer werk gedaan als je eerst met de meest vervelende taak begint. Maar daar heb je misschien helemaal aan het begin van de dag, voor je tweede kop koffie, nog niet zoveel moed voor. Begin daarom eventueel met een korte taak die je graag en vlot doet. Een quick win geeft immers vertrouwen. Daarna is het tijd om aan de slag te gaan met de lastigste taak. Wanneer het zware werk achter de rug is, ben je des te gemotiveerder om de rest van je to-dolijst af te gaan. Op die manier heb je ook de ruimte om in de namiddag - wanneer je een lager energiepeil hebt - routinetaken af te handelen.

6. Gebruik chat-apps

Veel mensen vinden het moeilijk om zich thuis te motiveren om een hele dag door te werken, zonder “controle” van een leidinggevende of collega’s. Gebruik daarom chat-apps zoals Slack. Zo zorg je voor wat extra druk voor jezelf om niet zomaar even een uur iets helemaal anders te gaan doen, omdat je collega’s zich dan zullen afvragen waar je in godsnaam uithangt.