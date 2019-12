1 op 5 maakt kans op werkbonus: wanneer pols je best bij je baas?

Carrière In Amerika deelde een bedrijf voor 10 miljoen dollar aan bonussen uit, in één klap. Een leuk en welkom extraatje voor de werknemers. Bij ons loopt het helaas zo’n vaart doorgaans niet - al krijgt 1 op de 5 bedienden wel een financieel schouderklopje van de baas. Wie maakt de meeste kans, en wanneer is de beste tijd om te polsen?

In ons land krijgt 21% van de bedienden in de privésector een bonus, zegt hr-dienstverlener Acerta. Iets minder dan vorig jaar, toen dat nog 25% was - een gevolg van het mindere economische jaar 2019. Vooral wie in de chemie- of farmasector werkt, maakt kans op een extraatje: driekwart van de werknemers daar krijgt een bonus. “Ook in de industrie, bouw en handel trekken werkgevers al sneller de portefeuille open. Eerder uitzondering zijn bonussen in de sociale en verzorgende sector”, zegt Annick De Cock van SDWorx. Volgens de hr-dienstverlener speelt ook de locatie een rol: werkgevers in Brussel, Wallonië en Vlaams-Brabant keren het vaakst een bonus uit, Oost-Vlaamse werkgevers zijn het zuinigst. En hoe ouder, hoe meer kans op een cadeautje: wie jonger is dan 29 jaar, wordt immers het vaakst over het hoofd gezien. Bij arbeiders bestaan ook bonussen, al komt dat minder vaak voor.

Net zoals in de VS met miljoenen gooien, dat zit er bij ons niet in. Al kunnen individuele bonussen gemiddeld oplopen van 1.200 tot wel 10.000 euro. “Maar daar houdt de werknemer niet eens de helft van over, door RSZ en belastingen”, klinkt het bij SDWorx. “Erg populair - één op de drie werknemers die een variabel loon krijgt, geniet van deze formule - is de CAO90-bonus, die geldt voor een groep van werknemers. De werkgever moet daarvoor doelstellingen formuleren, die goedgekeurd moeten worden door de overheid. Daar moet enkel een solidariteitsbijdrage van 13,07% op betaald worden: je houdt dus veel meer over.”

De CAO90-bonus is wel geplafonneerd op 3.383 euro per jaar. Sinds vorig jaar mag ook tot 30% van de totale loonmassa als winstpremie uitgekeerd worden aan een fiscaal gunstig regime van 7% belastingen en 13,07% solidariteitsbijdrage. Zo’n winstpremie moet wel uitgekeerd worden aan álle werknemers. “Het zijn vooral heel kleine kmo’s met maximaal vijf werknemers die hiervoor kiezen”, zegt Annick De Cock van SDWorx. “Hogerop in het management zie je ook dat aandelenopties als bonus worden toegekend, of warrants. Dat is vergelijkbaar met aandelenopties, maar niet gelinkt aan het eigen bedrijf.”

Wie maakt de meeste kans?

Hoe hoger je je op de ladder bevindt, hoe meer kans op een bonus, dat blijkt uit een studie van SDWorx. Het variabel loon van directie en hogere kaderleden in de farmaceutische sector bedraagt bijvoorbeeld gemiddeld zo'n 11,5% van hun jaarsalaris, bij senior profielen en managers is dat 10,2%. Ter vergelijking: voor bedienden in dezelfde sector bedroeg het variabel loon amper 1,7% van het jaarsalaris.

Zelf polsen naar een loonsverhoging of bonus bij de baas kan uiteraard. Maar je gaat best wel voorzichtig te werk. Je financiële waarde opeisen kan gevaarlijk zijn, legt senior manager recruitment and relection Charlot Veraverbeke uit aan vacature.com: “De meeste organisaties hebben een loonpolitiek en streven ernaar om elke medewerker daarin te laten passen. Je moet je afvragen of jij de persoon wil zijn die daarvan afwijkt.”

Wanneer is het beste moment om te polsen?

Tijdens een drukke periode naar je baas stappen en vragen voor meer geld? Geen goed idee. Kies voor een moment waarop je leidinggevende het niet superdruk heeft. Zo klop je best bij je baas aan op een vrijdagnamiddag of tijdens een vakantieperiode. Daarnaast is een goede voorbereiding op het gesprek cruciaal.

Beargumenteer uit je eigen kracht en waarden, het is belangrijk dat je aantoont waarom jij dit verdient. Om dit te doen ga je best met voorbeelden aan de slag. Wacht bijvoorbeeld tot aan het eind van een project zodat je echt kan aantonen waarin jij uitblonk. Ga daarnaast niet jouw loon vergelijken met dat van collega’s en haal ook de winst die het bedrijf maakt niet aan. Karen Dejongh, zaakvoerder van The Job Coach: “Stel je niet in de plaats van je baas. Het is aan hem of haar om te bepalen wie wat verdient of wie welke waarde genereert. Je hebt bovendien nooit een volledig beeld van de rentabiliteit van een bedrijf of de meerwaarde die je collega’s bieden. Blijf dus focussen op je eigen sterktes en maak andermans rekening niet.”