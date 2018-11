1/4 van de Belgen voelt zich zondagavond al slecht voor de werkweek ST

05 november 2018

08u07 0 Carrière Word jij zondagavond al misselijk bij de gedachte dat je morgen moet gaan werken? Dan ben je zeker niet alleen. Meer dan een kwart van de Belgen zit met hetzelfde gevoel. Misschien eens tijd om na te denken over een andere job?

Op het werk breng je veel tijd door, zelfs meer dan thuis. Daarom is het belangrijk om je goed te voelen. Uit een onderzoek van Agilitas, het vroegere t-interim blijkt dat 73% van de ongelukkige werknemers niet actief op zoek gaat naar een andere job.

Meer dan de helft van de Belgen voelt zich meerdere keren per maand slecht in zijn vel op het werk. Bij één op de 10 Belgen is dat zelfs dagelijks. Volgens woordvoerder Leen Martens is er een mismatch tussen de verwachtingen van jonge Belgen en die van vele werkgevers. Dat gaat over taken, persoonlijkheid en cultuur.

Ook televisiemaker -en presentator Steven Van Herreweghe heeft het niet altijd gemakkelijk gehad: “Mijn buikgevoel is een belangrijke barometer voor beslissingen die ik op elk vlak in mijn leven neem. Er zijn momenten geweest waarop ik niet naar mijn buikgevoel luisterde, maar dat was niet de juiste beslissing.”

Zegt jouw buikgevoel nu dat het niet 100% goed zit? Doe dan de online test en ontdek of je nog gelukkig bent op het werk. Negatief resultaat? Kop op, want misschien is het tijd voor een nieuw avontuur.

Meer over werk