“Zie een klacht als gratis advies”: 101 handige tips om werken plezieriger te maken Annick Wellens

22 oktober 2018

17u47 0 Carrière Werken moet plezierig zijn: dat is de boodschap die Rob Koops via zijn boek WRKPLZR wil overdragen. Hij bundelde 101 tips die eender wie kunnen helpen met hun zoektocht naar plezier op de werkvloer. Wij kozen er alvast 13 uit. “Tenzij je werk en plezier natuurlijk liever gescheiden houdt.”

Deadlines, afspraken en slechtgezinde collega’s kunnen jouw werk wel eens bijzonder zwaar maken. Maar aangezien we gemiddeld maar liefst 60.000 uren van ons leven werken, is het nefast om dat met tegenzin te doen. Rob Koops vertrok vanuit dat gedachtegoed en ging op zoek naar handige tips die werken plezieriger maken. Die tips zijn afkomstig van enkele ervaringsdeskundigen en worden opgedeeld in verschillende categorieën.



Zo willen de eerste tien tips voorkomen dat werknemers werken “met de cruisecontrol aan”. Hoewel eentonige klusjes vertrouwd aanvoelen en vaak makkelijker zijn, je kan veel bijleren door eens uit je comfortzone te stappen.

1. Trakteer daarom een collega die je niet goed kent op een tas koffie

Koffie drinken gaat natuurlijk gepaard met een rondje koffiekletsen. Het zal je verbazen welke nieuwe ideeën er kunnen ontstaan tijdens zo’n babbel met personen die je eigenlijk niet zo goed kent.



2. Beloon jezelf

Beloningen zijn belangrijk en als niemand anders je beloont, kan je het altijd zelf doen. Dat kan met kleine dingen zoals jezelf trakteren op je favoriete dessert, een nieuwe outfit of simpelweg een avondje nietsdoen.

3. Laat iemand met een frisse blik een dag met je meelopen

En laat je daarbij verrassen. Om te vermijden dat je vastroest en problemen steeds weer op dezelfde manier bekijkt en aanpakt, kunnen bedenkingen en tips van een buitenstaander wel eens erg veel opleveren.

Tien andere tips helpen werknemers bij het plezier maken want “werkplezier werkt als een spier”. De auteur van het boek hanteert voor zichzelf de 80/20-regel wat betekent dat zo’n tachtig procent van wat hij doet plezierig moet zijn. De overige twintig procent is wat minder leuk, maar noodzakelijk.

4. Durf te falen

Is allicht de belangrijkste tip. Wie niet waagt niet wint. Je mag niet bang zijn om fouten te maken want eigenlijk bestaan ze niet. En als je debacles steeds weer uit de weg gaat, kan je er later alleen maar spijt van hebben.

5. Vergelijk jezelf met jezelf

Een vervelende trend, die grotendeels te wijten is aan sociale media, is dat we onszelf steeds met anderen vergelijken. Dat is nergens goed voor en onnodig. “Neem genoegen met wat je hebt, het leven is geen wedstrijd.”

6. Zeg NEE

Werkdruk creëer je gedeeltelijk zelf door altijd ‘ja’ te zeggen. Als je op voorhand beseft dat je ergens geen tijd voor hebt of vreest dat de opdracht niet tot jouw takenpakket behoort, zeg je gewoon eens ‘nee’.

7. Doe minstens één keer per dag iets volkomen impulsief

Gewoon omdat het kan.

Vervolgens is zeuren iets wat we allemaal doen. “Maar pas op klaag met mate”, waarschuwt de auteur bij de tien volgende tips. “Een snufje zout doet wonderen in de maaltijd, te veel bederft de boel.”

8. Stel niet uit wat je gisteren al had willen doen

Dat geeft je alleen maar meer reden om te klagen. Door je dag bijvoorbeeld te starten met de meest lastige klusjes ben je er meteen vanaf en kan je met een opgelucht hart jouw werkdag plezierig verderzetten.

Plezier maken is trouwens een keuze. Ook dat maakt Koops duidelijk met tien tips.

9. Schrap alle overbodige woorden en vaktermen

Overbodige vaktermen uitsluiten kan zelfs de saaiste vergaderingen een pak interessanter maken. Je kan er zelfs een wedstrijd van maken, tipt de auteur. “Wie de meeste overbodige woorden weet te schrappen uit memo’s, nota’s en websiteteksten wint een prijs.”

10. Laat merken dat je het leuk vindt, ook als je het leuk vindt

Werknemers durven wel eens een masker op te zetten waardoor het bijvoorbeeld lijkt alsof ze het eens zijn met een besluit of dat ze nog steeds niet verlangen naar promotie. Anderzijds tonen tevreden werknemers minder snel dat ze echt tevreden zijn. En laat dat net zo belangrijk zijn, voor anderen maar ook voor jezelf.

11. Zie een klacht als gratis advies

En vat niet alles persoonlijk op. Jouw werk staat immers niet synoniem voor jezelf.

12. Lastige e-mail? Bellen!

Deze tip behoort tot het onderdeel waarbij de sociale media onder de loep worden genomen. We moeten immers continu aanwezig zijn, althans dat lijkt zo. Bovendien is er meer dan eens sprake van miscommunicatie. Bel daarom gewoon wanneer het uit de hand dreigt te lopen bij het mailen.

13. Het ligt niet altijd aan de ander

En dat is de harde waarheid.

Voel je jezelf geïnspireerd of kan je nog wel wat tips gebruiken? WRKPLZR bundelde er 101 in totaal waarmee je uitgebreid aan de slag kan gaan om zo uit te testen of je aan de hand van een boek gelukkiger kan werken.

