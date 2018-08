"Wie droomt van een carrièreswitch: nu is hét moment" Werkervaring en de juiste diploma’s steeds minder vereist bij vacatures

Nina Dillen

02 augustus 2018

14u12 0 Carrière Met een diploma filosofie bij een IT-bedrijf gaan werken? Dat kan anno 2018 perfect. Het grote aanbod aan vacatures raakt moeilijk ingevuld, waardoor werkgevers minder kijken naar specifieke diploma's of ervaring bij sollicitanten. "De kaarten liggen heel goed voor werkzoekenden," klinkt het.

Als het goed gaat, mag het ook gezegd: onze economie en arbeidsmarkt bloeien momenteel volop. Het afgelopen jaar nam het aantal vacatures in Vlaanderen met 11 % toe, volgens de meest recente cijfers van VDAB. Tegelijkertijd daalde de werkloosheid op een jaar tijd met 8,5 %. "We zien die tendens in heel Europa," legt arbeidsmarktexpert Jan Denys uit. "De economie bloeit terwijl de bevolking vergrijst, waardoor er veel jobs vrij komen. Tegelijkertijd daalt de werkloosheid en wordt het aanbod aan goede werknemers steeds kleiner. Bedrijven krijgen hun vacatures moeilijker ingevuld, waardoor ze soepeler worden in hun selectiecriteria."

