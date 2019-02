“We willen allemaal in een mooi huis wonen, waarom zouden we dan wel werken in een lelijk kantoor?” Timon Van Mechelen

02 februari 2019

12u16 0 Carrière Naar internationaal voorbeeld opende Fosbury & Sons 2 jaar geleden een eerste werkplek in Antwerpen waar ondernemers, digitale nomaden en grotere bedrijven samenkomen om in een inspirerende omgeving op een nieuwe manier te werken. In november opende een vestiging aan de rand van het Zoniënwoud, later dit jaar volgen nog ‘serviced offices’ aan Brussel-Noord en in Groot-Bijgaarden. Vanwaar dit succes en wat is die nieuwe manier van werken juist?

Met Fosbury & Sons introduceerden Stijn Geeraets en Maarten Van Gool in 2016 een nieuwe manier van werken in ons land. Geen saai en duf kantoor zoals we dat in België gewend zijn, wel een professionele werkplek met de huiselijke warmte van je woonkamer, de diensten en de looks van een boetiek hotel en de ontspanning van je vrije tijd. “We vinden het allemaal belangrijk dat we in een mooi huis wonen en daar stoppen we graag moeite en geld in. Waarom dan wel werken in een lelijk kantoor, terwijl je daar minstens 38 uur per week vertoeft?” vertelt Tom Wynendaele, verantwoordelijk voor de sales & costumer relations bij Fosbury & Sons aan ons.

In het buitenland heb je al gelijkaardige concepten zoals Neuehouse in New York en Soho House in Amsterdam en Barcelona. In België bestond het nog niet. Het succes van F&S Antwerpen en de nieuwe vestiging in Brussel bewijzen alleszins dat ook hier heel wat mensen klaar zijn voor deze manier van werken. Ook de naam Fosbury & Sons verwijst daar trouwens naar, vertelt Wynendaele. Dick Fosbury is namelijk een voormalige hoogspringer die als eerste een techniek populair maakte waarbij de atleet ruggelings over de lat springt. Anders dan de anderen, maar wel erg effectief. Exact wat ook de bedoeling van Fosbury & Sons is.

Die zogenaamde nieuwe manier van werken willen ze ook buiten de muren van Fosbury & Sons introduceren. “Op termijn willen we een referentiepunt zijn voor andere bedrijven die geen coworkplek willen maar wel een omgeving willen creëren waar hun werknemers graag komen werken. Daarom doen we ook aan consulting naar bedrijven toe die hun gebouw aan het inrichten zijn. Om zo de mindset van hoe een kantooromgeving eruit moet zien te veranderen in België,” aldus Wynendaele.

Lees verder onder de foto.

“Wij zijn ervan overtuigd dat de generatie van vandaag andere behoeftes heeft dan vroeger. De huidige medewerker of freelancer wil geen grijze kantooromgeving. Bij ons vindt hij een professionele en mature werkplek inclusief nuttige diensten die de kwaliteit van zijn leven verhogen. Denk aan interessante lezingen, professionele adviesservices, etc. We zorgen ook voor vertier tijdens of na het werk met concerten, een gezellige bar en lobby, een bibliotheek, lekker en gezond eten, sportlessen en zoveel meer,” legt één van de oprichters Maarten Van Gool uit.

Deze nieuwe manier van werken moet ook deels het prangende mobiliteitsprobleem opvangen. Heel wat mensen die bij Fosbury & Sons werken, zitten er namelijk slechts een aantal dagen per week. Zo hoeven ze niet elke dag naar het hoofdkantoor te pendelen en kunnen ze toch samenwerken met hun collega’s in een professionele omgeving en niet in een of andere koffiebar.

Nog een belangrijk aspect volgens Wynendaele is kruisbestuiving. Omdat er zowel freelancers, businessnomaden als werknemers van kleine en grote bedrijven uit verschillende sectoren werken, kun je als lid makkelijk een netwerk opbouwen. Heb je bijvoorbeeld een grafisch ontwerper nodig? Dan kan je makkelijk via een app binnenin het gebouw (of op een andere locatie van Fosbury) op zoek gaan naar iemand met zo’n profiel en aangeven dat je met hem of haar een koffie wil gaan drinken of even een partijtje poolen.

Prijs

Als je door één van de twee locaties wandelt, denk je eerst: ‘wauw, prachtig hier’ en daarna ‘wat betaal je in godsnaam om hier te komen werken?’. “Als je hier een dag wil werken betaal je 30 euro, dus dat is eigenlijk minder interessant. Al is dat wel inclusief lunch en koffie van Coffeelabs, onze foodpartner die in de twee locaties een restaurant en bar hebben”, zegt Wynendaele. “Een membership voor een maand begint bij € 295. Als je een aparte bureau wil, afhankelijk van hoeveel mensen erin zitten, betaal je vanaf € 450 per persoon. Dat klinkt misschien veel, maar als je weet dat een bedrijf in België gemiddeld een budget van € 750 tot € 1050 moet voorzien per werknemer om die een aparte bureau te kunnen geven, valt dat eigenlijk goed mee denk ik dan.”