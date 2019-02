“We moeten af van het beeld van de oude grijze professor”: 2 Vlaamse wetenschapsters halen Forbes-lijst Margo Verhasselt

13 februari 2019

16u16 0 Carrière Wanneer het Amerikaanse zakenblad Forbes jouw naam in de ‘30 under 30'-lijst noemt, weet je dat je goed bezig bent. En dat is het geval bij twee Vlaamse wetenschapsters, dokter Hannelore Bové (28) van de Universiteit Hasselt en doctor in de medische wetenschappen Angelique Van Ombergen (29) van de Universiteit Antwerpen. Ze maken deel uit van de lijst van meest beloftevolle wetenschappers die onze toekomst zullen bepalen.

Het toonaangevende zakenblad Forbes heeft naar jaarlijkse traditie een lijst gepubliceerd van jonge en beloftevolle mensen die mee onze toekomst gaan kleuren. Voor de lijst ‘30 Under 30’ werden voor 10 categorieën telkens 30 mensen geselecteerd uit 34 Europese landen die onder de 30 jaar zijn en uitblinken in hun discipline. Het gaat om ondernemers, kunstenaars en onderzoekers. Voor de categorie ‘wetenschappen en gezondheid’ zijn dit jaar de Beverse wetenschapster Angelique Van Ombergen en de Peltse Hannelore Bové opgenomen in de prestigieuze lijst.

Bové slaagde erin om roetdeeltjes te detecteren in menselijke stalen zoals bloed of urine. “Dit is een heel mooie erkenning en een unieke kans om ons onderzoek internationaal nog meer bekendheid te geven”, reageert de 28-jarige uit het Limburgse Pelt. Angelique publiceerde haar bevindingen al in The New England Journal of Medicine. Voor een postdoctoraat aan de Universiteit van Antwerpen deed ze onderzoek naar hoe het brein van astronauten zich aanpast aan een ruimtereis. Het leverde haar in november vorig jaar de Vlaamse PhD-cup op. Ze is begin dit jaar aan de slag gegaan bij het Europees ruimtevaartagentschap ESA als wetenschappelijk coördinator.

Internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap

“Uitgerekend maandag was het ‘Internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap’”, vertelt Angelique in een eerder interview aan Het Laatste Nieuws. “Die dag werd in het leven geroepen omdat er te weinig waardering is voor de prestaties van vrouwen in de wetenschappelijke wereld. Als een dag later 2 Vlaamse jonge vrouwen in de lijst van Forbes ‘30 Under 30’ staan, betekent het wel dat we in ons land goed bezig zijn.”

Ook Hannelore is het daarmee eens: “Het is zeker een extra barrière om het als vrouw te maken in de wetenschap. Ik geef af en toe lezingen op middelbare scholen en dan gebeurt het wel vaker dat meisjes mij aanspreken en zeggen dat ze ‘niet slim genoeg zijn om wetenschappen te doen’. Maar wetenschap is echt voor iedereen, er zou geen stereotiep persoon mogen zijn. We moeten af van het beeld van de oude grijze professor. Het is belangrijk dat elke groep wordt aangesproken, niet alleen meisjes, ook mensen uit een lagere inkomensklasses. We zijn zeker op goede weg in België, want het aantal vrouwelijke wetenschappers in ons land zit in de lift. Het feit dat ik nu samen met Angelique in de lijst van ‘30 under 30' sta is daar nog eens een bevestiging van.”