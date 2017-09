"Vriendschappen verwateren als je zelfstandige wordt, maar ik heb geleerd wie mijn echte vrienden zijn" Timon Van Mechelen

Hoewel zelfstandige worden vaak een mannenzaak is (de verhouding is nog steeds zo'n 60-40), zijn er toch steeds meer vrouwen die een eigen bedrijf opstarten. Elke week spreken wij met een vrouw die de sprong aandurfde. Vandaag is Ellen De Veirman (40) van parfummerk BillyXClub aan het woord, die aan de vooravond van de opening van haar eerste winkel in hartje Antwerpen staat.

Een dikke tien jaar geleden ruilde Ellen Sint-Niklaas in voor het Noorse oliestadje Stavanger. Ze volgde haar ex-man, maar ging er zelf ook aan de slag als manager bij een oliebedrijf. In die mannenwereld droomde ze maar van één ding: haar eigen parfumlabel uit de grond stampen. "Mijn moeder was een echte parfumfreak dus mijn liefde voor geurtjes is al op heel jonge leeftijd ontstaan. Ik vond het als kind geweldig om mij onder te spuiten en was doodgelukkig toen ik op mijn veertiende mijn eerste flesje cadeau voor mijn verjaardag kreeg. Hoewel parfum dus al lang een passie is, kwam het idee om er iets professioneel mee te doen pas op latere leeftijd. Dat is heel spontaan gegroeid, toen ik besefte dat ik nooit 100% voldoening haalde uit de jobs die ik deed en graag iets creatiever wou doen. Ik kon mij ook al een tijdje niet meer vinden in de schijn en oppervlakkigheid van de grote beautymerken. Ik voelde me geen beautypopje, waarom dan wel nog hun parfums dragen? Toen het plan van een eigen parfummerk concretere vormen in mijn hoofd aannam, kon ik het niet meer loslaten en ben ik er volledig voor gegaan."



"Niet dat ik op een paar maanden plots BillyXClub uit de grond heb gestampt. In totaal is er vijf jaar overgegaan. Eerst ben ik gaan praten met mensen uit de sector omdat ik zelf natuurlijk geen professionele ervaring met parfums had. Zij waren meteen enthousiast over het concept, dus dat heeft mij veel moed gegeven. Het is en blijft natuurlijk een grote sprong die je moet wagen. Tijdens het hele proces ben ik voltijds blijven werken, ik kon er dus alleen 's avonds en in het weekend aan werken. Dat in combinatie met het feit dat ik er een Belgisch verhaal van wou maken en zelf in Noorwegen woonde, heeft de zaken zeker niet versneld. Maar dat moest ook niet. Ik wou er echt mijn tijd voor nemen, en BillyXClub pas lanceren als ik helemaal tevreden was. Hoewel de zaken nu goed gaan en ik toch al 2 jaar bezig ben, werk ik nog parttime bij een notaris. Door de zekerheid van een loon, kan ik meer mijn ding doen en hoef ik niet te piekeren over geld. Ondertussen woon ik terug in België, want het heen-en-weer gereis werd moeilijk doenbaar. Zeker nu ik deze week mijn eerste fysieke winkel open."



Het artikel gaat verder onder de foto.

BillyXClub

"Ik was geen onderneemster toen ik hiermee begon en daar heb ik leergeld voor moeten betalen. Mijn grootste uitdaging bleek de juiste partners vinden. Ik ben bij heel veel foute mensen uitgekomen, die het allemaal goed konden uitleggen, en ik ging daar naïef als ik was in mee. Nu ben ik veel wijzer en werk ik alleen nog samen met mensen die op exact dezelfde golflengte zitten. Ook de juiste balans tussen werk en privé vinden is en blijft moeilijk. Al jaren gaat nu al mijn vrije tijd naar BillyXClub, soms ten nadele van een sociaal leven. Vriendschappen verwateren hierdoor omdat je er te weinig tijd voor hebt, maar ik heb ook geleerd wie mijn echte vrienden zijn.



Door BillyXClub en veel netwerken in het ondernemerswereldje ben ik ook in contact gekomen met veel nieuwe mensen. Mijn vriendenkring ziet er dan ook helemaal anders uit dan 10 jaar geleden. Helaas is ook met hen afspreken niet simpel. En nu de winkel opent, gaat het er zeker niet beter op worden. Gelukkig is er nog social media, e-mail en telefoon (lacht). Ik ben nooit aan kinderen begonnen omdat ik vind dat je soms te veel kunt willen in het leven. Voor mij gaat het om keuzes maken, en ik ben voor mijn carrière gegaan. Daarin kan ik nu tot het uiterste gaan, dat zou ik niet kunnen in combinatie met kinderen. Ik ben al jaren niet meer op vakantie kunnen gaan, dat zegt wel genoeg. Al mijn vakantiedagen gingen op aan naar België reizen om hier de productie te kunnen controleren. Al heb ik nu binnenkort wel eindelijk een weekje Portugal op de planning staan. Ik voel dat ik mijn batterijen echt even moet opladen."



Toekomstplannen

"Nu mijn eerste winkel in de Kammenstraat opent, gaat mijn eerste toekomstdroom voor BillyXClub al in vervulling. Maar op termijn wil ik natuurlijk nog veel meer, zoals ook Europa veroveren. En nog meer winkels openen en meer geuren lanceren. Op korte termijn hoop ik om voltijds zelfstandige te worden."



Succestip voor andere zelfstandigen

"Durf het te doen! Je licht opsteken bij andere ondernemers die in dezelfde sector zitten, heeft mij alvast ook erg geholpen. Natuurlijk is het niet altijd evident om er geld in te stoppen, maar het loont écht wel eens je vertrokken bent. Iets met zoveel passie kunnen doen is zo'n verademing. Je zult het je niet beklagen."