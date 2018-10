“Sociale media zijn een hobby, niet iets dat je leven gaat bepalen” World Wide Women Liesbeth De Corte

22 oktober 2018

Deze week stellen we tien snelle vragen aan Tine Van Poeck van de app Lijstjestijd.

1. Hoe is het begonnen voor jou?

“Vier jaar geleden heb ik Vanillemeisjes opgericht. Het werd mijn creatieve uitlaatklep én een archief vol beelden van ons gezin. Toen ik zwanger was van ons derde kindje, Pim, is het idee voor Lijstjestijd beginnen te groeien. We wilden ons niet beperken tot een klassieke geboortelijst, omdat je dan maar kan kiezen tussen een paar (web)winkels. Mijn liefste lief, Tom, ontwikkelde een website waar je verlanglijstjes kan maken met producten van verschillende webshops.”

2. Wat is je doel?

“Een platform uitbouwen waar je kan snuisteren tussen originele Belgische shops. De kleine webwinkels hebben het niet altijd gemakkelijk, samen staan we sterk.”

3. Hoe vaak controleer jij het aantal volgers?

“Ik zit de hele dag op sociale media om in contact te staan met mijn volgers. Dat gaat van vragen beantwoorden tot snel reageren op een privébericht.”

4. Wat is tot nu toe jouw strafste online verwezenlijking?

“Lijstjestijd heeft een broertje: Lijstjestrekken. Op deze site kan je met vrienden of familieleden naampjes trekken voor de feestdagen om elkaar een cadeau te geven. Aan elke naam hangt een verlanglijst op Lijstjestijd. De eerste editie had 13.000 deelnemers. We hopen dit jaar op nog meer.”

5. Verdien je ook iets met je blog of Lijstjestijd?

“Vanillemeisjes is puur een hobby, maar aan Lijstjestijd verdienen we wel een centje. Het is een van de projecten van mijn man, Tom, die webdesigner is. Ik help hem met de communicatie en sociale media.”

6. Op welke post ben je het meest trots?

“De meest spontane plaatjes van mijn kinderen zijn mijn favorieten, zoals die ene keer dat Susan in bad een tand van haar zusje probeerde uit te trekken omdat die loszat.”

7. Heb je al een post verwijderd?

“Geen post, wel een story. Omdat er een schrijffout in stond. Daar ben ik allergisch voor.” (lacht)

8. Wat zijn voor jou no-go’s?

“Ik zet zelden negatieve dingen op het internet. Vanillemeisjes moet een vrolijke plek zijn vol kleine gelukjes. Dat is mijn enige regel.”

9. Al uitgenodigd voor iets cools?

“Met andere bloggers mocht ik het nieuwe Blankenberge ontdekken. Ik had er wat vooroordelen over, maar nu blijkt dat de badstad best hip is.” 

10. Tip voor bloggers die starten?

“Bloggen of instagrammen moet je doen vanuit je hart. Fixeer je niet te veel op je volgers en de samenwerkingen. Het is en blijven sociale media. Het is een hobby, niet iets dat je leven gaat bepalen.”