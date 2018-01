"Een dutje op het werk maakt je productiever"

Alex van der Hulst

16u03

We horen het wel vaker: een dutje doen op het werk is goed voor je. En eerlijk, op deze vrijdagnamiddag klinkt het ons als muziek in de oren. Maar klopt dat ook? De Nederlandse krant AD zocht het uit.

Wie beweert dit?

"Een dutje doen op het werk als je even te moe bent om je te concentreren? Dat moet kunnen om professionele fouten te voorkomen", schrijft Het Nieuwsblad in september 2016. Zij baseren zich op een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.



De krant adviseert een dutje van 25 minuten rond twee uur in de middag en citeert slaapexpert Johan Verbraecken van het UZ Antwerpen: "De zogenaamde powernaps zijn heel efficiënt om op een korte tijd te recupereren, vooral op mentaal vlak. Je concentratie wordt beter en je creativiteit neemt toe. Een powernap is soms zelfs effectiever dan een kop koffie." Overigens is Het Nieuwsblad niet het enige medium dat het nut van een dutje op het werk beschrijft, ook de Volkskrant, RTL en NOS hebben er stukken over geschreven.

Klopt het ook?

We leggen de claim voor aan neurowetenschapper Ysbrand van der Werf bij de VUmc, hij is ook voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) en auteur van het boek Iedereen Slaapt. "Er zijn nog niet veel stevige onderzoeksresultaten om heel stellig te zijn over het nut van een middagslaapje", zegt hij.

"Veel van de verhalen zijn anekdotisch, ze komen van mensen die zeggen het nuttig te vinden. Van wat we weten lijkt het erop dat je een dutje van 25 minuten moet doen om effect te hebben. Dat is een periode van lichte slaap waarin je een beetje slaapt en een beetje uitrust. Is het korter dan doezel je wat en dat blijkt niet genoeg, is het langer dan kom je in een diepe slaap en word je groggy wakker. Wat wel kan is één volledige slaapcyclus afmaken, dan moet je eigenlijk negentig minuten slapen: de klassieke siësta."

Handig voor als je slecht slaapt!

Dan moet je juist oppassen, aldus Van der Werf. "Dit soort dutjes zijn eigenlijk alleen voor mensen zonder slaapproblemen. We adviseren mensen die slecht slapen liever om hun slaap op te sparen voor de nacht anders zou het dutje de nachtrust kunnen verstoren."

De onderzoeker legt uit dat mensen na een kort middagdutje zich de uren erna beter kunnen concentreren en ook werkt de slaap om aangeleerde dingen in het geheugen op te slaan. Van der Werf deed zelf onderzoek met een groep mensen die een vaardigheid aanleerde en daarna negentig minuten ging slapen. "Toen bleek dat ze na de slaap de taak beter uitvoerden dan de groep die niet had geslapen." Een powernap op kantoor is dus aan te raden voor mensen die er behoefte aan hebben, goed slapen en er 25 of 90 minuten voor kunnen uittrekken.