"Professionals pauzeren, amateurs niet": zo maak je van morgen een productieve werkdag Charlotte Dierckx

18 februari 2018

19u19

Bron: GQ 15 Carrière "Pauze werkt", althans als we de CEO uit de Royco-reclames mogen geloven. Maar achter die commerciële verkoopspraat schuilt wel degelijk een grond van waarheid. Volgens Daniel H. Pink, auteur van het boek When: The Scientific Secrets of Perfect Timing, maakt een pauze (of twee) je inderdaad productiever.

Wanneer je agenda begint te lijken op een spelletje Tetris met afspraken, vergaderingen en deadlines, klinkt pauzeren wellicht als pure tijdverspilling. Maar laat het net pauzeren zijn wat je succesvoller maakt in je job. "Voor een lange tijd geloofde ik dat pauzeren voor amateurs was. In mijn ogen deden professionals dat niet. Maar niets is minder waar. Professionals pauzeren, amateurs niet", beseft de auteur.

"Het idee heerst dat er geen tijd is om pauze te nemen wanneer onze agenda's uitpuilen van de to-dos. Nochtans zijn het net die pauzes die ons opmerkelijk productiever, creatiever en gelukkiger maken, dat werd al door verschillende studies bewezen."

Zelf begon hij pauzes als onderdeel van zijn prestaties te beschouwen en hij raadt iedereen aan om hetzelfde te doen. Meer pauze nemen dus, maar vooral ook betere pauzes. Vijf minuten minuten door je telefoon scrollen, is niet het type onderbreking dat je productiviteit een boost zal geven. Integendeel. Kom uit je bureaustoel en maak een korte wandeling - liefst buiten als het kan, en laat die telefoon even voor wat het is. "Pauzeren hoeft geen uur te duren, zelfs een vijftal minuten volstaat. Maar pauze moet wel écht pauze zijn."