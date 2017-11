“Na een jaar verdiende ik al genoeg aan mijn juwelen om ervan rond te komen” Timon Van Mechelen

14u06 2 Magali Pinchasi

Zelfstandige worden in België is duur en de combinatie met een gezin en een sociaal leven is lastig. En hoewel het een vreselijk stereotype is, beslissen vooral vrouwen daardoor om het niet te doen (de verhouding is nog steeds maar 60-40). Toch zijn er steeds meer jonge vrouwen die wél een eigen bedrijf opstarten. Elke week spreken wij met zo’n straffe madam die de sprong aandurfde. Vandaag is de Belgische juwelenontwerpster Magali Pinchasi (27) aan het woord

Haar betaalbare naamkettingen hangen al jaar en dag aan de hals van menig BV, en onlangs lanceerde Magali ook een luxelijn met juwelen gemaakt van diamanten uit Antwerpen. Dat ze ooit juwelen begon te maken als hobby vanuit haar living, weten dan ook weinig mensen. “Mijn ouders werken allebei in de diamantsector, ergens wou ik altijd al in hun voetsporen treden. Toen ik afgestudeerd was in de communicatie, wou ik eigenlijk meteen een grootse juwelencollectie lanceren. Gelukkig zijn mijn ouders heel realistisch ingesteld, en raadden zij mij dat af. Ik had wel een cursus juweelontwerp gevolgd, maar ervaring had ik immers niet en bovendien was de financiële crisis op zijn hoogtepunt. Dus nam ik een job aan in een communicatiebureau en in mijn vrije tijd maakte ik kleurrijke armbanden, gepersonaliseerde kettingen en oorbellen voor vriendinnen.”

“Ik had er zelf al lang vrede mee genomen dat het zo kleinschalig ging blijven, ik deed mijn job in de communicatie namelijk heel graag. Maar ik verkocht steeds meer juwelen en op den duur had ik het gevoel dat ik zowel mijn job als hobby maar halfslachtig kon uitvoeren, omdat ze samen gewoon te veel tijd van mij eisten. Omdat ik na een jaar al genoeg verdiende aan de juwelen om er voltijds van rond te komen, werd ik geruggensteund in de beslissing om daar volledig voor te gaan. En moest het toch tegenvallen, kon ik alsnog terug werk zoeken in de communicatiesector.”

Aan wat dankt Magali haar succes?

Er zijn heel wat kleine juwelenmerkjes op de markt, die het vaak moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. Aan wat dankt Magali haar succes? “Er was heel weinig concurrentie op vlak van personalisatie toen ik begon, dus daar had ik ten eerste al geluk mee. Mijn opleiding en job in de communicatie hebben denk ik ook een groot verschil gemaakt. Ik wist immers heel goed hoe ik een merk in de markt moest zetten, door bijvoorbeeld samenwerkingen aan te gaan met BV’s en influencers. Maar ook door op de juiste manier in te zetten op sociale media. Daarnaast kan ik niet ontkennen dat het in mijn voordeel speelt dat mijn ouders uit de diamantwereld komen. Zeker nu ik naast mijn betaalbare merk BE by Magali Pinchasi begonnen ben met de luxelijn EVE. Dankzij de contacten van mijn ouders kan ik een hele goede prijs-kwaliteitverhouding garanderen, kan ik de juwelen laten maken in de beste ateliers in Italië en niet in China en kan ik uitsluitend werken met diamanten uit Antwerpen. Daarmee onderscheid ik mij van de rest.”

“Ik ben er nu vier jaar fulltime mee bezig, en toch doe ik nog al het werk alleen. Al komt dat vooral omdat ik zo’n controlefreak ben (lacht). Ik kan de touwtjes maar moeilijk loslaten, en wil zelf van a tot z alles bepalen. Logisch ook wel, aangezien het merk mijn naam draagt. Dat is meteen ook de reden waarom ik nog geen eigen fysieke winkel heb. Ik heb geen tijd om daar elke dag in te gaan staan, maar ik zou het niet willen overlaten aan personeel. Ik wil zelf contact hebben met de klanten. Ik werk lange dagen nu, maar ik zou het niet anders willen. Mijn job voelt nog altijd aan als mijn hobby, beter kan je toch niet hebben?”

“Kinderen heb ik niet en ik ben ook niet getrouwd, en dat vind ik eigenlijk ideaal op het moment. Mijn werk is mijn baby en daar heb ik voorlopig genoeg aan (lacht). Als zelfstandige kun je natuurlijk je agenda zelf bepalen, en omdat ik geen gezin heb, kan ik al helemaal flexibel werken. Voor mij kan de klant dan ook echt koning zijn, ik spring meteen als ze iets van mij vragen. Of ik ooit nog in loondienst zou kunnen werken, weet ik niet. Dan moet het echt al iets heel fascinerend zijn.”

Toekomstplannen

“Ik zou graag nog meer internationaal uitbreiden. Momenteel verkoop ik ook al in Frankrijk goed, en dat komt eigenlijk puur omdat ik een ketting cadeau heb gegeven aan een vriendin daar die net bevallen was. Al haar vriendinnen waren enthousiast, waardoor dat snel verder is beginnen rollen. Ik heb er dus het volle vertrouwen in dat die droom snel uitkomt.”

Succestip voor andere ondernemers

“Het is heel moeilijk om iets te verkopen dat je zelf niet graag ziet. Creëer dan ook iets dat je zelf zou willen dragen. Het is altijd belangrijk om gepassioneerd te zijn door je job, maar als zelfstandige is dat nog veel belangrijker. Werk hard en neem kansen aan als ze zich voordoen. En neem er ook je tijd voor. Ik heb ook een jaar juwelen gemaakt als hobby voor ik er voltijds mee begonnen ben. Push het niet te hard, dat werkt alleen maar averechts.”