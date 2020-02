“Mijn grootste angst is machteloosheid. Iemand niet kunnen redden”: 3 vrouwen zonder angst nu in NINA NA

21 februari 2020

15u18 0 Carrière Voor deze dames geen veilige nine to five. Geen huisje, boompje, beestje. Veel liever tasten ze de grenzen van het gevaar af. Marijke werkt als spoedarts in conflictgebieden, activiste Marisa strijdt in haar blootje voor een betere wereld. En fotograaf Bieke vertelt met haar foto’s intrigerende verhalen.

Marijke De Raes (33) mugarts en militair spoedarts uit Topdokters: ‘‘Mijn grootste angst is machteloosheid. Iemand niet kunnen redden”

Waarom werd je militair spoedarts?

“Ik zat als kind bij de scouts en had een paracommando als leider. Daar is het allemaal begonnen: rondtrekken in de bossen, vuur maken, sjorren, brieven schrijven in morsecode. Toen al wist ik: ik ga later off the beaten track. Ik ben eerst als huisarts in het leger binnengekomen, waarna ik opgeleid werd tot militair spoedarts. Een deel van die studies deed ik in Zuid-Afrika, waar ik op een trauma-unit werkte. Daar kwamen veel slachtoffers van geweld binnen, met schot- en steekwonden.”

