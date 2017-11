"Laat altijd je handen zien" en vijf andere non-verbale trucjes die iedereen zou moeten kennen SV

We maken allemaal graag een goede eerste indruk. En toch zijn we er lang niet allemaal even bedreven in. Sta jij vooral onhandig blozen en onsamenhangend te stamelen terwijl je liever empathisch maar zelfzeker overkomt? Probeer dan deze non-verbale trucjes eens.

1. Imiteer je gesprekspartner

En dan bedoelen we niet dat je plots in dezelfde kokerrok moet opdagen. Pas wél je gedrag aan aan de persoon in je omgeving. Dat wijst onbewust op het feit dat jullie gelijkgezind zijn, en zal je gesprekspartner je dan ook sneller aardig doen vinden. Let wel op: hou het subtiel, anders komt het al snel spottend of grof over.

2. Wandel snel en energiek

De manier waarop je loopt, zegt veel over je persoon. Ben jij iemand die met tegenzin van punt A naar B sloft? Dan kan je er prat op gaan dat anderen je saai of zelfs lui vinden. Het is niet eenvoudig om jezelf een nieuwe manier van wandelen aan te leren, maar je plukt er wel snel de vruchten van. Door op een energieke manier te stappen, zouden anderen je zelfzekerder, aantrekkelijker én betrouwbaarder vinden.

3. Hou oogcontact

Ogen zijn de sleutel van je ziel, én van een goede eerste kennismaking. Iemand die snel wegkijkt, lijkt oneerlijk en bedeesd. Het mag dan misschien wel onnatuurlijk aanvoelen om in de ogen van je gesprekspartner te kijken, het zorgt er wel voor dat je zekerder van je stuk lijkt.

4. Laat je handen zien

Ben jij iemand die nooit weet wat te doen met je handen? Ga ze dan niet verstoppen in je broekzak of je armen over elkaar kruisen. Dat komt onzeker en nonchalant over, en geeft anderen een negatief beeld van jou. Onbewust vinden we het namelijk net prettig om de handen van onze gesprekspartner te zien, zo zijn we er zeker van dat ze niets voor ons verstoppen. Leun bijvoorbeeld op een stoel of tafel, of hou een glas vast als je écht niet weet wat te doen.

5. Zit rechtop

Heb jij een zittend gesprek, bijvoorbeeld bij een zakendiner of een sollicitatiegesprek, ga dan zeker niet achterover hangen. Dan lijkt het alsof je niet geïnteresseerd bent, of het allemaal niet zo serieus neemt. En dat komt geen van beide bijster positief over. Beeld je in dat er een touwtje loopt van het plafond tot je kruin, dat je zachtjes recht trekt. Wie in een mooie houding zit, lijkt namelijk intelligenter, zelfzekerder én komt geloofwaardiger over.

6. Werk aan je handdruk

Elkaar de hand schudden? Dat doe je beter niet met een slap handje. Veel mensen stellen een slappe handdruk nu eenmaal gelijk aan een zwak persoon. Knijp zachtjes in de hand van de andere persoon, en schud twee tot drie keer krachtig. Zorg dat je ondertussen ook oogcontact maakt en vriendelijk lacht.