﻿“Influencers die in een slecht daglicht komen omdat ze volgers of likes gekocht hebben, krijgen hun verdiende loon”

03 december 2018

Deze week stellen we tien snelle vragen aan model en influencer Jenna Peij.

1. Wanneer is je modellencarrière gestart?

“Ik was amper acht toen mijn mama me ingeschreven heeft bij een bureau voor kinderen. Zijzelf zat al in het wereldje en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

2. Wat wil je bereiken?

“Het was jaren mijn grote droom om het tot Victoria’s Secret Angel te schoppen. Nu kan ik me niet meer identificeren met hun mindset. Zij leven in een soort fantasiewereld waar transgenders en plussize-modellen niet welkom zijn. Dat is niet oké. Nu teken ik liever voor een shoot bij ‘Sports Illustrated’.”

3. Heb je een plan B?

“Een carrière als modejournalist! Daarom studeer ik communicatie-management. Maar ik wil sowieso

in de modesector aan de slag. Voor of achter de schermen, dat zal zich nog moeten uitwijzen.”

4. Hoe verschilt jouw leven met dat van je medestudenten?

“Ik ga niet graag uit en ik drink niet. Het enige wat me veel moeite kost, is de verleiding van vettig eten weerstaan. Als vriendinnen frieten of pizza bestellen, moet ik het met een stukje vis doen. Of ik moet een cheat day inlassen en sporten.”

5. Wanneer ben jij met Instagram gestart?

“Als 12-jarige ben ik gestart met het posten van selfies en foto’s van shoots, lang voor de hype. Zo is mijn account beginnen te groeien. Al een geluk, want als model heb ik mijn volgers broodnodig. Bij een auditie wordt je account altijd gecheckt. 

6. Hoe hebben sociale media jouw carrière geholpen?

“Af en toe krijg ik zo een voorstel voor een opdracht. Een van de meest recente was een campagne voor s.Oliver, met Paulien Riemis en Anna Nooshin. Twee vrouwen naar wie ik ontzettend hard opkijk.”

7. Verdien je er ook iets aan?

“Als ik een campagnevoorstel krijg, test ik eerst het product uit. Pas als ik daar 100% achter sta, ga ik ermee in zee. Voor topmerken als Chanel Beauty of Givenchy vraag ik niets, omdat het een eer is om te mogen samenwerken. Anders vraag ik gemiddeld 200 euro voor een story en 500 euro voor een post.”

8. Wat vind je van de zoektocht van Instagram naar fake volgers?

“Influencers die nu in een slecht daglicht komen omdat ze hun volgers of likes gekocht hebben, krijgen hun verdiende loon. Zelf zou ik daar nog niet aan dénken. Dat komt toch uit.”

9. Wat is het leukste aan je job?

“Ik ben al op ongelooflijk mooie, verborgen plekken geweest, in Thailand, Corsica en Formentera. Maar als rasechte huismus heb ik het moeilijk om mijn familie en vrienden een paar weken te missen.”

10. Heb je ooit aan stoppen gedacht?

“Toch wel. Als tiener ben ik eens een maand naar Milaan geweest voor castings. Ik hoorde mensen fluisteren dat ik te dik was. Toen heb ik besloten om alleen nog shoots te doen waar ik gelukkig van word.”

Wie is ze?

• 21 jaar

• woont in Merchtem

• model, influencer en studente communicatiemanagement

• Jenna Peij heeft meer dan 42.800 volgers op Instagram