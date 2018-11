“Ik zal nooit celebs volgen, hen achternalopen of opdringerig schreeuwen. Ik hoor niet bij de paparazzi”, Raia Maria-Laura Liesbeth De Corte

19 november 2018

08u03 0 Carrière Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Deze week stellen we tien snelle vragen aan fotografe en curvy model Raia Maria-Laura.

1. Hoe oud was je toen je voor het eerst je eigen fototoestel had?

“Ik was 12 en had een camera gevraagd voor Sinterklaas. Ik kreeg een roze exemplaar. Je begrijpt dat ik in de zevende hemel was.” (lacht)

2. Wanneer ben je met Instagram gestart?

“In 2014 heb ik een account gemaakt voor mijn plezier. Ik heb alles te danken aan Instagram, waarmee ik plots de hele wereld kon bereiken. Ik had nooit durven dromen dat ik van fotograferen mijn job kon maken, en ik met anderen kon samenwerken.”

3. Wat is het geheim voor je stijlvolle streetstylefoto’s?

“Ik zal nooit celebs volgen, hen achternalopen of opdringerig schreeuwen. Ik hoor niet bij de paparazzi. Rustig en geconcentreerd blijven, dat werkt bij mij het best.”

4. Op welke foto ben je het meest trots?

“Omdat ik opgegroeid ben met K3, blijft de shoot met Karen Damen, puur voor de fun, een van de speciaalste. Het deed me beseffen dat ik alles kan bereiken wat ik wil.”

5. Wie wil je graag voor je lens?

“Het liefst zou ik Angelina Jolie shooten. Zij straalt een puurheid uit die ik dolgraag wil vastleggen. Maar hoe ik dat ga fixen, weet ik nog niet.”

6. Instagram staat vol moois. Hoe probeer jij op te vallen?

“Een eigen stijl is het belangrijkste. Mensen die meteen mijn kiekjes herkennen, dat is het leukste.”

7. Je werkt nu ook als model. Was dat altijd al je droom?

“Totaal niet. Mijn vrienden zeiden weleens dat ik een fotogeniek gezicht had, maar het was nooit mijn ambitie. Op een shoot stelde een modellenbureau voor om me te vertegenwoordigen. Toen besefte ik dat ik beide jobs kan combineren.”

8. Hoe voelt het om zelf voor de lens te staan?

“Heel awkward! Maar als ik nu een model fotografeer, kan ik veel beter inschatten hoe hij of zij zich voelt.”

9. Je omschrijft jezelf als curvy model. Vind je het belangrijk dat de modewereld diverser wordt?

“Absoluut. Niet iedereen heeft een maatje 34. Plussizemodel Ashley Graham heeft mij helpen realiseren dat het oké is om wat voller te zijn. Wees gewoon trots op jezelf.”

10. Wat is je strafste verwezenlijking?

“Samenwerken met bekende mensen als Joyce Bonelli, de make-upartiest van de Kardashians. Op dit moment ben ik op tour met Russ, een Amerikaanse rapper. Soms besef ik nog niet zo goed wat ik allemaal aan het doen ben ... Ik had nooit gedacht dat ik zoveel indrukwekkende mensen zou ontmoeten en plaatsen zou bezoeken. En al zeker niet vóór mijn vijfentwintigste.”

Wie is ze?

• 22 jaar

• woont in Brussel, groeide op in Tollembeek

• curvy model en fotografe, bekend van haar zwart-wit-portretten en streetstylefoto’s. Ze kreeg al de Kardashians, de zusjes Gigi en Bella Hadid en Will Smith voor haar lens

• Raia Maria-Laura heeft meer dan 23.900 volgers op Instagram