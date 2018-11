“Ik wil de imperfectie verheerlijken. Tonen dat het leven niet ‘Instaperfect’ hoeft te zijn” World Wide Women Liesbeth De Corte

12 november 2018

13u54 0 Carrière Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ...Deze week stellen we tien snelle vragen aan cartoonist en illustrator Laura Janssens.

1. Was cartoonist worden jouw grote droom?

“Al mijn hele leven vertel ik graag verhalen. Een van mijn eerste strips maakte ik toen ik zes was. Die ging over mijn konijn. Mijn ouders hebben die strip gebundeld en hij staat nog altijd te blinken in de kast.” (lacht)

2. Kom je uit een artistiek nest?

“Toch wel. Mijn familie is enorm geïnteresseerd in toneel en theater. Ze hebben de creatieveling in mij altijd gestimuleerd.”

3. Van waar de naam ‘Niet nu Laura’?

“Dat is een uit de hand gelopen mop. In mijn studententijd grapte ik al eens dat ik een boek zou uitbrengen. Dat zou dan ‘Niet nu Laura’ heten, omdat niemand daarop zat te wachten. Nadat ik afgestudeerd was, mocht ik strips maken voor het jongerenmagazine van ‘Klasse’: ‘Maks!’. En ik hoefde niet lang na te denken over een titel.”

4. In hoeverre lijkt je cartoonfiguur op de echte Laura?

“De strips evolueren mee met mijn leven. In het prille begin gingen veel cartoons over liefdesverdriet. Na een tijdje lag de focus op het singlesleven. Nu ben ik drie jaar samen met mijn lief en speelt hij een hoofdrol.”

5. Welke onderwerpen zou je nooit tekenen?

“Als een vriendin mij een geheim toevertrouwt, stel ik mezelf de vraag of ik haar zou kwetsen. Want al zou het een leuke cartoon opleveren of een thema aankaarten, dan nog wil ik niemand ongelukkig maken.”

6. Waarvoor gebruik je Facebook en Instagram?

“Ik was een ‘late adopter’, pas in de zomer van 2017 zijn mijn Facebook en Instagram beginnen te boomen. Nu zijn het mijn visitekaartjes. Mijn eerste strips postte ik op WordPress, een soort dagboek, zodat vrienden konden meekijken.”

7. Wat is jouw boodschap?

“Ik wil de imperfectie verheerlijken. Tonen dat het leven niet ‘Instaperfect’ hoeft te zijn. Dat het oké is om de kerstboom al in november te zetten of om naar zee te gaan in plaats van naar een ver exotisch paradijs.”

8. Wat werkt goed?

“Hoe herkenbaarder, hoe beter. Mensen taggen hun vrienden of lief om elkaar te laten lachen. Dat is het beste gevoel van de wereld.”

9. Krijg je negatieve berichten?

“Af en toe. Bij mijn cartoon over‘fokking tomatte’ reageerden sommige mensen woedend. Tja, daar steek ik mijn energie niet in. Ik hou gewoon niet van tomaten op een broodje.” (lacht)

10. Wat is het zotste dat een volger al gedaan heeft?

“De strip van ‘Ma eih’ is viraal gegaan. En nu heeft één fan een tattoo laten zetten van dat figuurtje.”