“Ik hou ervan om mijn grenzen af te tasten”

29 oktober 2018

Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Deze week stellen we tien snelle vragen aan Snapchat- en Instagramfenomeen Flo Windey.

1. Hoe is je Snapchat- en Instagramverhaal begonnen?

“Ik vond het vooral leuk om mijn vrienden aan het lachen te brengen, hen te entertainen. Dat het zo’n vaart zou lopen, had ik nooit verwacht.”

2. Wat werkt bij jou om veel likes te halen?

“Ik ben niet bezig met likes scoren. Ik probeer mezelf te zijn en veel humor en leuke onderschriften te gebruiken. Ik doe vooral waar ik zin in heb zonder na te denken of mijn volgers dat nu amusant vinden.”

3. Welke tool is jouw geheime wapen voor je foto’s?

“Zonder twijfel mijn instaxcamera’s. Ik hou niet van overbewerkte foto’s. Mensen zien het heus wel als je je kiekjes als een gek hebt zitten fotoshoppen, zeker als ze je in het echt tegen het lijf lopen.” (lacht)

4. Zonder welke sites kan je niet leven?

“Enfnts Terribles. Niet omdat ik er zelf voor schrijf als muziekredactrice, maar op vlak van fashion is het met stip een van de leukste online magazines.”

5. Wie hoop je ooit als follower te hebben?

“Het Britse model Alexa Chung of de zangeres Florence Welch, al zou ik flippen mocht dat ooit gebeuren.”

6. Wanneer dacht je: vandaag stop ik ermee?

“Een tijdlang hebben mensen zich erg negatief uitgelaten over mijn lichaam. Toen dacht ik: nu kap ik ermee. Ik laat jullie niets meer zien.”

7. Wat is jouw grootste online misser?

“Vroeger durfde ik weleens story’s of snaps te posten tijdens het uitgaan. Die dronken foto’s en filmpjes probeer ik nu wel te vermijden.” (lacht)

8. Wat zijn absolute no-go’s voor je posts?

“Privézaken hou ik liever privé. Naakt kan dan weer wel, daar heb ik absoluut geen probleem mee. (lacht) Ik hou ervan om mijn grenzen en die van de Vlaamse sociale media af te tasten. Waarom zou ik als vrouw bijvoorbeeld mijn tepels niet mogen laten zien op Instagram, en een man wel? Oké, ik laat graag mensen lachen, maar ik wil ze ook aanzetten tot nadenken.”

9. Welke tip geef je aan een online starter?

“Wees jezelf. Denk na over wat jouw interesses zijn en doe het vooral omdat jij het graag doet, niet omdat je denkt dat je zo anderen zal pleasen of om gratis producten of uitnodigingen te krijgen.”

10. Wat hoop je nog te bereiken?

“Ik wil vooral taboes bespreekbaar maken en documentaires maken voor én door jongeren. Onze generatie is zo boeiend én erg divers. Ik wil naar hen luisteren en hen een stem geven.”