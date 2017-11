"Ik heb van de ene dag op de andere mijn ontslag in gediend. Dat was een stuk spannender dan ik dacht" Timon Van Mechelen

13u56 20 Kelly Snoeck Charlotte Cnockaert van de webshop BLUSH Lifestyle Carrière Zelfstandige worden in België is duur en de combinatie met een gezin en een sociaal leven is lastig. En hoewel het een vreselijk stereotype is, beslissen vooral vrouwen daardoor om het niet te doen (de verhouding is nog steeds maar 60-40). Toch zijn er jonge vrouwen die wél een eigen bedrijf opstarten. Elke week spreken wij met zo’n straffe madam die de sprong aandurfde. Vandaag vertelt Charlotte Cnockaert (35) van de webshop BLUSH Lifestyle haar verhaal.

Webshops genoeg met leuke spulletjes voor in huis zou je denken, toch vond Charlotte Cnockaert dat er nog een leegte gaapte op de markt en dus begon ze een jaar geleden haar eigen webwinkel vol unieke items binnen de huidige trends. “Ook voor mij ging er een nieuwe wereld open toen ik mama werd. Ik werkte al tien jaar in de verzekeringssector, had een boeiende job, toffe collega’s en niet onbelangrijk: werkzekerheid. Toch speelde ik al een tijdje met het idee om zelfstandige te worden omdat ik heel graag een job wou die ik vol passie kon uitoefenen, iets van mezelf waar ik keihard kon aan werken en opbouwen. Ook miste ik de vrijheid om zelf je dag te kunnen indelen, zeker met een dochtertje. Alleen wist ik niet goed wat. Bij het inrichten van de kinderkamer bleef ik wat op mijn honger zitten. Het aanbod is groot, maar je vindt overal dezelfde merken terug. Terwijl ik dingen zocht die je niet direct ergens anders kunt kopen. Zo is het idee van BLUSH Lifestyle ontstaan.”

“Ik ben nogal impulsief, dus eens ik het concept in mijn hoofd had uitgewerkt, heb ik van de ene dag op de andere mijn ontslag ingediend. En toen sloeg de schrik plots toe. Want natuurlijk klinkt het mooi dat je je hart volgt en je dromen wil doen uitkomen, maar die sprong écht wagen was een stuk spannender dan ik dacht. Ik heb een deel van mijn spaargeld moeten investeren en in de voorbereiding is heel veel tijd gekropen, maar gelukkig heb ik er nog geen spijt van gehad. En dat komt zeker ook deels doordat mijn partner mij altijd zo gesteund heeft.”

Veel concurrentie

“Ik verkoop producten die op een eerlijke en duurzame manier worden geproduceerd. Mijn assortiment is uitgegroeid tot een collectie voor jong én oud. Vaak zijn dat kleine ontwerpers die hun items met de hand maken, producten met een verhaal, of unieke concepten ... Die zoek ik zowel online als op beurzen. Op deze manier probeer ik eruit te springen, want er is inderdaad veel concurrentie. De grote spelers overheersen sowieso, daar kan je niet onderuit. Door vaak naar beurzen te gaan, krijg je wel wat naamsbekendheid en mond-tot-mondreclame helpt ook. Maar de webshop is nog in volle groeifase. We zijn nu een jaar verder en momenteel kan ik er nog niet van leven, maar dat was ook ingepland. Het zou al heel straf zijn moest je er na een jaar wél al een volwaardig loon uit kunnen halen. Om de groei wat sneller op gang te trekken, plan ik om samen te werken met een bureau om mijn sociale media kanalen iets meer op punt te stellen. Daar kun je je bereik énorm mee vergroten.”

Het artikel gaat verder onder de foto.

Kelly Snoeck De werkplek van Charlotte.

Bevrijding

“Ik werk van thuis en doe alles alleen. Van de marketing en communicatie, tot het inpakken van de pakjes en de producten online zetten. Alle leuke dingen, maar ook de minder leuke en dat vind ik fantastisch. Het gevoel dat ik controle over alles heb, dat ik alleen aan het roer sta en zelf kan beslissen hoe ik alles aanpak, dat voelt nog steeds aan als een enorme bevrijding. Zelf je agenda bepalen, maakt het daarnaast mogelijk om genoeg tijd met je gezin door te brengen en dat vind ik erg belangrijk. Als ik zin heb, kan ik nu mijn dochter gaan halen van de balletles, of eens meegaan op schooluitstap. Natuurlijk niet elke dag, maar het kan nu tenminste af en toe. Toen ik in loondienst werkte, was dat gewoon geen optie. Daar tegenover staat wel dat ik nu vaak ’s avonds en in het weekend werk, maar – en ik weet dat het een cliché is – dat voelt niet aan als werk. Ik haal er net energie uit.”

“Een bijkomend voordeel aan werken als zelfstandige is dat je veel over jezelf bijleert. Je komt goede en ook minder goede kanten van jezelf tegen omdat je nu eenmaal alleen op jezelf aangewezen bent. Het is een ideale positie om je als mens te ontplooien, daarom probeer ik regelmatig ook tijd voor mezelf vrij te maken. Een uurtje in bad wekenlunch met vriendinnen of even iets anders voor mezelf doen dat niets met werk te maken heeft. Dat helpt ook om mijn hoofd leeg te maken, want daar kan het nogal een chaos in zijn (lacht).”

Toekomstplannen

“Ik droom ervan om een eigen lijn te starten en ook over een conceptwinkel heb ik al nagedacht. Maar ik blijf nog even met beide voetjes op de grond en focus me op de groei van BLUSH Lifestyle. Daarna zien we wel weer verder.”

Succestip voor andere ondernemers

"Durf te dromen en volg je hart, ook al is het soms verschrikkelijk beangstigend. Onderneem vanuit jouw gevoel, waar jij je écht goed bij voelt en 100 % achter staat. Elk avontuur kent zijn uitdagingen, maar geloof in jezelf en in jouw verhaal. Ongeacht het eindresultaat kan je dan vast en zeker heel trots zijn."

www.blushlifestyle.be