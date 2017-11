"Ik heb het gevoel dat ik werk en privé beter kan combineren sinds ik zelfstandige ben" Timon Van Mechelen

13u56 2 Sandra Nys Carrière Zelfstandige worden in België is duur en de combinatie met een gezin en een sociaal leven is lastig. En hoewel het een vreselijk stereotype is, beslissen vooral vrouwen daardoor om het niet te doen (de verhouding is nog steeds maar 60-40). Toch zijn er jonge vrouwen die wél een eigen bedrijf opstarten. Elke week spreken wij met zo’n straffe madam die de sprong aandurfde. Vandaag vertelt eigenares van de duurzame modeboetiek Tenue Préférée Sandra Nys (40) haar verhaal.

“Na wat omzwervingen ging ik een kleine tien jaar geleden aan de slag als winkelmanager bij een grote kledingketen. Ik verdiende goed mijn boterham en de eerste jaren beviel de job mij goed. Maar de continue prijzenslag, veranderende strategieën en de hoge werkdruk eisten hun tol. Ik moest er vaak om 8u ’s ochtends al staan en had nog amper tijd voor mijn zoontje en man. Dat in combinatie met het feit dat ik mij nog moeilijk kon vereenzelvigen met het merk, zorgde ervoor dat ik op een dag zonder veel na te denken mijn ontslag indiende. Na een paar maanden wat verloren thuis te zitten met een ‘wat-nu-gevoel’, hebben we als gezin besloten ervoor te gaan: onze eigen winkel beginnen.”

“Vol enthousiasme volgde ik een cursus bedrijfsbeheer om het reilen en zeilen van het zelfstandige zijn onder de knie te krijgen. Want ik had helemaal geen idee waaraan en waaraf. Omdat ik altijd al veel bezig was met duurzame mode en ik vond dat er een tekort was aan leuke ecologische mode zonder dat geitenwollensokkenimago, besloot ik me daar verder op toe te spitsen. Ik ging naar beurzen, ontdekte leuke merken en leerde veel interessante mensen kennen. Toen ik uiteindelijk een pand gevonden had in Leuven centrum, is het allemaal snel gegaan. Ik kreeg een kleine lening bij de bank, net genoeg om bovenop mijn spaargeld de winkel mee te verbouwen en de eerste collectie mee aan te kopen. Zeven maanden geleden is die geopend.”

Zenuwslopend

“Uiteraard is zo’n sprong heel eng en zenuwslopend. Ik was het gewoon om elke maand een mooi vast bedrag op mijn rekening te zien staan, ik had verzekeringen van het werk, maaltijdcheques, ga zo maar voort. En plots viel dat allemaal weg. Daarom dat ik erop stond om minutieus een businessplan op te stellen, zodat ik toch tenminste een klein beetje houvast had. De zaken kunnen natuurlijk altijd nog beter, maar voorlopig zit ik op schema. Dat stelt mij toch ergens wel gerust, want de schrik zit er nog altijd in. Niet dat veel geld verdienen mijn belangrijkste doel in het leven is. Je moet zo lang en zoveel werken in het leven, dat ik het veel belangrijker vind om iets te doen waar je gelukkig van wordt. En dat is nu toch het geval, ondanks de financiële onzekerheid.”

“Momenteel is het nog uitgesloten om personeel aan te nemen, dus ik sta zelf elke dag in de winkel. Op rustige momenten ben ik vooral creatief bezig: zoals het in elkaar boksen van de stijlworkshop die ik sinds kort geef, het onderhouden van mijn social media kanalen, ideeën opdoen voor de etalage... Dat is een absoluut voordeel aan zelfstandige zijn, die creativiteit. ’s Avonds, wanneer mijn zoontje in bed ligt, moet ik vaak ook nog een tandje bijsteken. En toch heb ik nu het gevoel dat ik werk en privé veel beter kan combineren. Ik was het gewoon om fulltime en ook in het weekend te werken, dus we hadden al een groot netwerk van buren en vrienden opgebouwd voor noodopvang. Alleen kan ik nu mijn uren zelf bepalen, en dat maakt een wereld van verschil. Zo open ik de winkel pas om halfelf, waardoor ik de hele ochtend met mijn kind kan doorbrengen. Mijn man vertrekt net vroeg en is dan ook eerder thuis, dus dat komt perfect uit. Toen ik nog als winkelmanager werkte, klopte ik ook heel veel uren. Maar het zijn die vaste uren die de combinatie van werk en een gezin zo lastig maken. Ik heb nu veel meer energie en ik voel mij ook rustiger, terwijl ik minsten evenveel of meer werk. Dat zegt genoeg denk ik.”

Het artikel gaat verder onder de foto.

Sandra Nys

Toekomstplannen

“Ik hoop ooit iedereen te kunnen overtuigen dat ecologische en faire mode niet kneuterig, hippie of geitenwollensok hoeft te zijn. Er is echt heel veel leuke duurzame mode op de markt, je moet het alleen weten te vinden. Er zijn meer en meer mensen bezig met duurzame mode, maar het blijft natuurlijk nog een nichepubliek. Het zou fijn zijn om dat open te trekken, zonder dat ik mijn idealen door mensen hun strot wil rammen. Dat werkt toch niet. Voorlopig verkoop ik alleen kleren voor vrouwen, in de toekomst zou ik er graag ook nog mannenkleren bijnemen.”

Succestip voor andere zelfstandigen

“Ik vind het knap dat sommige andere zelfstandigen zonder iets op papier zomaar kunnen beginnen, maar ik zou persoonlijk toch aanraden om je gedachtegoed goed op een rijtje te zetten. Zeker voor het eerste jaar is een businessplan een belangrijke houvast. Natuurlijk zullen zaken anders lopen dan je had opgeschreven, maar dan kun je tenminste ook schrappen wat niet werkt. Anders doe je maar gewoon, zonder duidelijk doel. In het financiële aspect ben ik zelf niet sterk, dus daar laat ik me in bijstaan door een boekhouder. Je moet je eigen zwaktes kunnen toegeven vind ik en niet alles alleen willen doen.”