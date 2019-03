“Ik had nooit gedacht dat ik zo gepassioneerd kon zijn door lekker eten en wijn” World Wide Women Liesbeth De Corte

25 maart 2019

10u03 0 Carrière Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, app-ontwikkelaars ... Deze week stellen we een reeks snelle vragen aan onderneemster, foodie en reisblogger Miette Dierckx.

1. Drie jaar geleden raakte je bekend dankzij je deelname aan ‘Mijn pop-uprestaurant’. Wat is het belangrijkste dat je eraan hebt overgehouden?

“Mijn voorliefde voor food en kokkerellen. Op voorhand had ik nooit gedacht dat ik zo gepassioneerd kon zijn door lekker eten en wijn. Dankzij het programma heb ik mezelf dus een beetje beter leren kennen.”

2. Ondertussen heb je een reisblog opgestart. Waarom?

“Na ‘Mijn pop-uprestaurant’ ben ik naar Mexico getrokken. Tijdens het programma baatte ik samen met mijn ex-vriend een taco-restaurant uit, en ik moest the real deal toch eens proeven! (lacht) Achteraf werd ik bestookt met vragen over de reis en hoe ik alles georganiseerd had. In plaats van alle vragen apart te beantwoorden, heb ik de blog opgestart. Bij elke reis maak ik nu een verslag.”

3. Welke bestemmingen staan bovenaan je verlanglijst?

“Nu wil ik zielsgraag naar Peru, Colombia, Chili of Argentinië. Deze landen, hun levensstijl, hun keuken en taal boeien me echt. Platgetreden paden probeer ik te vermijden. Bestemmingen als Thailand en Bali zijn ongetwijfeld prachtig, maar ik ben bang dat ze te toeristisch zijn.”

4. Je hebt voor het eerst een collectie uitgebracht, voor CKS. Wat was je inspiratiebron?

“Ik moest een collectie ontwerpen die je doet snakken naar de lente. Past perfect bij mij, want ik heb een ontzettend kleurrijke kleerkast. Inspiratie vond ik op Pinterest en Instagram. Daar checkte ik welke printen, kleuren en jurklijnen ik leuk vond. Door talloze keren te vergaderen kregen die ideeën concrete vorm.”

5. Heb je de modekriebels te pakken?

“Alleen zou ik het niet zien zitten om een collectie op de markt te brengen. Af en toe pols ik of mijn twee zussen geen zin hebben om samen te werken. (lacht) Ze zijn mijn modevoorbeelden. Al van jongs af aan gaven ze me kledingadvies. Als ik ooit een eigen collectie uitbreng, is het met hén.”

6. Hoe zou je jouw kledingstijl beschrijven?

“Vrolijk en kleurrijk. Vroeger zei ik altijd ‘sexy, maar schattig’. Daarmee bedoel ik dat ik mijn vrouwelijke vormen op een stijlvolle manier in de verf wil zetten.”

7. Wat is je gouden tip om miskopen te vermijden?

“Als ik in de winkel sta, denk ik eerst na of ik een kledingstuk kan combineren met iets uit mijn kleerkast. Is dat niet het geval? Dan is de kans dat ik het effectief ga aandoen heel klein en laat ik het hangen.”

8. Wat zijn je toekomstplannen nog?

“Deze zomer wil ik mijn derde pop-up rond food openen. Daar kan ik nog niet veel over verklappen, want ik ben het concept nog volledig aan het uitwerken. Stiekem hoop ik dat het aanslaat, zodat het een permanente zaak wordt. Mijn grote droom is dat de pop-up zo’n gigantisch succes wordt zodat ik hem in meerdere steden kan openen. Maar alles op z’n tijd!”

Wie is ze?

- 26 jaar

- woont in Kwaadmechelen

- creatieve duizendpoot, raakte bekend dankzij haar deelname aan ‘Mijn pop-uprestaurant’, blogt over haar reizen op Mimi Voyage en heeft net een collectie ontworpen voor CKS

- Miette heeft meer dan 35.900 volgers op Instagram