26 november 2018

09u07 0

Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ...

Deze week stellen we negen snelle vragen aan reisblogster Laura Meyers.

1. Het is een droom van velen, maar is alleen gaan trekken met de rugzak niet zwaar?

“Ook ik droomde er lang van, maar ik durfde de stap pas twee jaar geleden te zetten. Je staat er inderdaad alleen voor in een land of cultuur die je niet kent en er gebeuren altijd onvoorziene dingen. Máár daar leer je wel het meeste van en je ervaart een ongekende vrijheid als je in je eentje reist.”

2. Kan je leven van je blog?

“Ervan leven kan ik niet, maar het is wel een erg leuke bijverdienste, ook door de advertenties op mijn site en gesponsorde posts.”

3. Hoe bekostig je je reizen dan?

“Ik geef liever geld uit aan ervaringen en avonturen dan aan een nieuwe auto of een kast van een huis. Door het jaar probeer ik veel te sparen en op reis logeer ik niet in chique hotels, neem ik het openbaar vervoer en let ik op mijn budget.”

4. Ondervind je nadelen van het leven als blogger?

“Het grootste nadeel is het gebrek aan tijd. Er kruipt veel werk in een blog en het is belangrijk om regelmatig te posten. Omdat ik ook fulltime werk, als coördinator op de packagingafdeling bij Colruyt, is dat niet altijd gemakkelijk.”

5. Wat is het geheime wapen voor je foto’s?

“Ik gebruik een spiegelreflexcamera en ik bewerk mijn foto’s met Adobe Photoshop of Lightroom. Ik ben geen fan van filters, tenzij ze op een heel laag percentage gezet worden. Wat ik wel geleerd heb, is om consequent te zijn, en bijvoorbeeld zwart-wit- en kleurenfoto’s niet door elkaar te gebruiken.”

6. Wat was jouw moeilijkste moment tot nu toe?

“De eerste weken nadat ik mijn blog gestart ben. Ik had ervaring met Instagram, maar een blogpost schrijven is toch iets anders. In het begin liep dat ook niet van een leien dakje, maar de aanhouder wint.”

7. Wat was je meest memorabele reis tot nu toe?

“Nepal! De cultuur, met een mix van hindoeïsme en boeddhisme, vond ik zeer boeiend. Ook de trekking die ik heb gedaan in de Himalaya en de jungletochten in Chitwan waren onvergetelijk..”

8. Wat is volgens jou ‘the next big thing’ qua reisbestemmingen?

“Het hangt ervan af van wat soort reizen je houdt. Zelf ben ik gek op een mengeling tussen cultuur en avontuur. Daarvoor zou ik Nepal, Peru en Zuid-Afrika zeker aanraden. Roemenië vond ik ook een heel mooi land dat vaak over het hoofd gezien wordt.”

9. Wat hoop je nog te bereiken?

“Mijn droom is om onafhankelijk van een bepaalde plaats te kunnen werken, zodat ik nóg meer van de wereld kan zien.”

Wie is ze?

• 29 jaar

• woont in Beersel

• startte een jaar geleden haar reisblog ‘Laure Wanders’ op

• heeft bijna 19.000 volgers op Instagram