“Ik ben best trots dat ik ondanks mijn ziekte toch een mooie bijdrage lever aan de maatschappij en niet gewoon thuis zit te niksen"

14u00 0 EV Erika Vanvuchelen Carrière Zelfstandige worden in België is duur en de combinatie met een gezin en een sociaal leven is lastig. En hoewel het een vreselijk stereotype is, beslissen vooral vrouwen daardoor om het niet te doen (de verhouding is nog steeds maar 60-40). Toch zijn er jonge vrouwen die wél een eigen bedrijf opstarten. Elke week spreken wij met zo’n straffe madam die de sprong aandurfde. Vandaag vertelt speculaasbakster Erika Vanvuchelen (24) haar verhaal.

“Ik was 22 toen de chronische ziekte endometriose werd vastgesteld. Je gaat er niet aan dood, maar de pijnscheuten maken het tijdens een aanval onmogelijk om nog te werken. Ik had op dat moment een eigen bakkerszaak met broodautomaten en werkte dus vooral ’s nachts. En omdat ik altijd zonder personeel gewerkt heb, zou ik helemaal alleen zijn als ik een aanval kreeg. Om drie uur ’s nachts is er natuurlijk niemand die je te hulp kan schieten. Toen mijn vader mij vertelde dat hij elke nacht wakker zou blijven, wist ik dat er iets moest veranderen.”

Eigenlijk volgde Erika koksschool, maar ze schoolde zich in avondopleiding om tot bakker. “Het is niet zo dat ik er als kind al van droomde om bakker te worden, maar ik wist altijd wel zeker dat ik voor mezelf zou gaan werken. De meeste zelfstandigen zijn de eerste twee jaar vooral bezig met het hoofd boven water houden, maar dat was bij mij niet het geval. Hoewel ik natuurlijk wel geld heb moeten lenen bij de bank om te kunnen starten, liep alles vrijwel meteen op rolletjes. Ik had al snel 12 eigen broodautomaten en een winkel die ik in het weekend openhield. En dat op mijn 22ste. En dan krijg je plots zo’n klap. Dat hakte er nogal in.”

Niets te verliezen

“Toen de ziekte werd vastgesteld had ik twee opties: naar een oplossing zoeken, of op de ziekenkas belanden. Aangezien ik absoluut aan het werk wou blijven, had ik eigenlijk niets te verliezen. Dus ben ik voluit voor de speculaas gegaan. Die verkocht ik daarvoor al in de broodautomaten en het was altijd al één van mijn meest succesvolle producten. Als ik op markten stond, kwamen ze van heinde en ver voor mijn ambachtelijke handgemaakte koekjes. Met de opbrengst van de verkoop van de bakkerstoestellen, kon ik de apparatuur aankopen om op grotere schaal speculaas te bakken. Zou ik niet kunnen rondkomen van alleen maar speculaas verkopen, dan had ik het tenminste geprobeerd.”

“Gelukkig ging het vanaf week één goed. Toen ik vorig jaar dan de eerste door de overheid officieel erkende ambachtsvrouw van Vlaanderen werdd, is de speculaasbakkerij in een stroomversnelling terechtgekomen. Ondertussen heb ik 5 verschillende soorten in productie: van klassiek ambachtelijk Grazens speculaas tot suikervrije en spelt speculaas. Daarnaast verkoop ik ook speculaasjes voor de horeca.”

EV Het Grazense speculaas dat Erika elke dag bakt.

“Hoewel mijn dagen nog altijd heel druk zijn, laat deze carrièreswitch mij wel toe om meer rustpauzes te nemen. Ik kan broodnodige recuperatiedagen inplannen en er is veel meer afwisseling tussen fysiek en administratief werk. Vroeger werkte ik de hele nacht door, nu alleen overdag. Als ik een aanval voel opkomen, kan ik daardoor veel makkelijker vervanging vinden. Wat er zal gebeuren als ik lange tijd ziek zou worden, weet ik niet. Volgend jaar moet ik bijvoorbeeld geopereerd worden, het is nog koffiedik kijken hoe ik dat ga aanpakken. Maar ik probeer er niet té veel bij stil te staan, anders word ik gek. En ik geloof ook wel dat er voor alles een oplossing is.”

“Ik ben best trots dat ik ondanks mijn ziekte toch een mooie bijdrage lever aan de maatschappij en niet gewoon thuis zit te niksen. Dat ik aan niemand verantwoording moet afleggen, helpt daar enorm bij. Want leg maar eens aan een baas uit dat je drie keer per jaar in het ziekenhuis ligt en regelmatig een dag nodig hebt om te recupereren. Dat al je werk ook echt voor jezelf én je eigen portemonnee is, geeft veel voldoening. Voor mij persoonlijk zijn er dan ook geen nadelen verbonden aan zelfstandige zijn. En over de onzekerheid die onder veel zelfstandigen heerst: als je niet zeker bent van je stuk, moet je misschien gewoon geen zelfstandige worden. Of denk er in ieder geval eens goed over na.”

Toekomstplannen

“Groeien is natuurlijk altijd fijn, maar ik wil het wel zonder personeel kunnen blijven doen. Op de hulp van mijn ouders na dan (lacht). Ik vind het heel belangrijk dat mijn bakkerij het familiale karakter blijft behouden. In het verleden heb ik al heel wat aanbiedingen gekregen van investeerders en grote bedrijven, maar die heb ik altijd afgeslagen. Initieel ben ik hier mee begonnen gewoon om iets om handen te hebben en om mijn eigen rekeningen te kunnen betalen. Voor mij hoeft het niet allemaal te groots te worden.”

Succestip voor andere ondernemers

“Iedereen krijgt te maken met tegenslagen, maar het is belangrijk om die om te zetten in je eigen voordeel. In alles zit potentieel. Als ik niet ziek was geworden, had ik nu nog altijd ’s nachts gewerkt. Dan had ik nooit geweten dat ik hier een carrière van kon maken. Af en toe is het belangrijk om uit je vertrouwde cocon te stappen en de zaken eens van op een afstandje te bekijken.”

Meer info: www.grazensespeculaas.be.