"Help, ik doe mijn job niet graag": zo weet je dat het tijd is om ontslag te nemen

Carrière Je vertrok vanmorgen met tegenzin naar het werk, en ondertussen betrap je jezelf erop dat je meer doelloos rondsurft en naar de klok kijkt, dan dat je effectief aan het werk bent. Tijd voor iets anders, of gewoon een tijdelijk dipje? Enkele succesvolle CEO's helpen je een handje met de moeilijke beslissing.

Dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is op de werkvloer, hoeven we niemand te vertellen. Maar hoe kijk je daar doorheen, en wanneer weet je dat het tijd is voor iets anders?

Rothumeur

Heb je op zondagavond steevast een slecht humeur? Dat is een teken aan de wand, weet gewezen financieel expert Sameer Syed. "Iedere zondagavond was ik kribbig, omdat ik wist dat ik maandag weer een hele werkweek voor de boeg had. In 2012 gaf ik er de brui aan, en startte ik zelf een klein technologiebedrijfje op. Momenteel werk ik samen met Google en geef ik professioneel advies. Het is niet zo dat ik op maandagmorgen sta te springen om naar mijn werk te vertrekken, maar ik denk er niet meer bij na. Start de werkweek morgen? Prima, geen probleem. Ik heb er weer meer zin in."

Vertrouw je intuïtie

Win Smith kreeg in 2001 een job als vicevoorzitter aangeboden in zijn bedrijf, die hij tegen alle verwachtingen in afsloeg. "Ik voelde me niet goed bij de nieuwe richting die we uitgingen. Het bedrijf was net overgenomen, het nieuwe management leek de geschiedenis en de waarden van voordien niet te appreciëren." Dus vertrok hij, en besloot hij het roer om te gooien. "Momenteel baat ik een skihotel uit. Dat is voor mij de perfecte combinatie van werk en passie."

Kies niet voor veilig

Nog een tip die Smith ons kan meegeven: speel niet op safe. "Te veel mensen rationaliseren waarom ze zouden moeten blijven: geld, zekerheid, goede uren, ... Als je iets niet graag doet, doe het dan ook niet. Neem een sprong in het diepe, wedden dat het alsnog op zijn pootjes terecht komt?" Iets dat ex-werknemer bij Google, Jose Llorens, alleen maar kan beamen. Hij ruilde zijn positie bij de technologiegigant in voor een onzeker bestaan als schrijver. "Het was een risico, maar ik voelde dat de timing goed zat. Ik had het verhaal al jaren in mijn hoofd. Hoe meer ik reisde en nieuwe mensen tegenkwam, hoe meer het verhaal vorm kreeg in mijn hoofd. En op een bepaald moment moést ik het gewoon op papier zetten."

Ken jezelf

Een goede job hebben is niet alles. Of toch niet voor iedereen. Zelfkennis is niet alleen het begin van alle wijsheid, maar ook het begin van plezier in je werk, vertelt Llorens nog. "Een goede job gaf mij niet de voldoening die ik nodig had. Ik moest ook creatief bezig kunnen zijn. We willen allemaal graag succesvol zijn, maar ook nog een sociaal leven hebben en liefst een hobby of twee. En dat is onmogelijk te combineren. Zoek dan ook naar een job dat één of meerdere van die dingen combineert."

Klaar voor iets anders? Begin klein

"Ben je klaar voor iets anders? Prima, maar wees niet bang om klein te beginnen als je onzeker bent," raadt CEO van jobwebsite The Muse, Kathryn Minshew, aan. "Op die manier vermijd je dat je een verkeerde of overhaaste beslissing neemt. Begin als zelfstandige in bijberoep, of doe vrijwilligerswerk in de branche waarin je zelf aan het werk wil. Op die manier kom je er al snel achter of die passie ook echt een fulltime job kan worden. Bovendien doe je zo ook al ervaring op, én bouw je al een netwerk uit."