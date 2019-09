‘Help! Het academiejaar gaat bijna van start en ik weet nog niet wat ik wil studeren’ TVM

10 september 2019

Het nieuwe academiejaar staat voor de deur, de inschrijvingen op hogescholen en universiteiten lopen op hun einde en jij twijfelt nog over je studiekeuze. Of je studeert al verder, maar weet niet of je wel de juiste richting gekozen hebt. Herkenbaar? Wij vroegen enkele concrete tips aan Anneleen Huisman van de dienst studentenbegeleiding van Hogeschool PXL.

Zo’n vijftigduizend jongeren beginnen straks aan een studie in het hoger onderwijs. Al blijkt uit onderzoek dat een steeds groter deel van generatie Z, jongeren die geboren zijn tussen 1995 en 2012, geen idee hebben wat ze willen doen met hun leven. Onder meer het grote keuzeaanbod werkt die besluitloosheid in de hand, maar ook de druk vanuit ouders is vaak groot. Want kies je nu het best voor je passie (als je al een uitgesproken passie hebt) of net voor een studierichting met de beste perspectieven op de arbeidsmarkt? Hogeschool PXL organiseerde daarom deze maand workshops om jongeren te begeleiden bij het maken van een goede keuze. Een korte samenvatting.

Anneleen Huisman: “Het eerste wat wij laatbeslissers meegeven is dat ze niet rap rap nog een studierichting moeten kiezen, zeker niet op basis van wat anderen hen aanraden. Het gebeurt vaak dat jongeren afgaan op de keuze van hun vrienden bijvoorbeeld, maar dat moet je toch zoveel mogelijk proberen vermijden. Als je er écht niet uitkomt, zoek je beter hulp om je keuze toch nog onderbouwd te laten verlopen.”

Maak een selectie

“In de workshops zoomen we concreet in op 2 zaken: eerst en vooral is het belangrijk om jezelf te verkennen. Neem de tijd om op zoek te gaan naar je interesses, waar je graag mee bezig bent in je vrije tijd, op welke vakken je beter en minder goed scoorde op de middelbare school, of je praktijk leuker vindt dan theorie, etc. Soms kan het ook helpen om dit eens na te vragen bij familie, oud-leerkrachten en vrienden. Zij hebben daar vaak een beter beeld van dan jijzelf.”

“Daarna kun je in de breedte zoeken naar welke richtingen er allemaal zijn, maar blijf vooral niet te lang in die fase hangen. Probeer snel een selectie te maken van 3-4 richtingen die je dan met elkaar gaat vergelijken. Dat maakt het gemakkelijker om een bewuste keuze te maken. Veel jongeren verdiepen zich maar in 1 keuze, vinden dat er wel leuk uitzien en maken zo te snel een beslissing. We krijgen dan ook vaak studenten over de vloer die al een eerste jaar erop hebben zitten, dat dik vonden tegenvallen en dan helemaal niet meer weten waaraan en waaraf. Het is vooral belangrijk om op voorhand een duidelijk idee te hebben van wat de richtingen in je laatste selectie net inhouden. Hoeveel stages moet je doen, welke vakken zijn er net en op hoeveel studiepunten staan die, zijn er opties om naar het buitenland te gaan, enz. Hoe beter je geïnformeerd bent, hoe meer zelfzeker je een keuze kunt maken.”

Tip: “Op de website onderwijskiezer.be - die instellingsneutraal is - vind je een overzicht van alle studierichtingen op alle verschillend en niveaus en van de verschillende scholen en steden. Per richting vind je er ook een beknopte fiche over de richtingen in kwestie, inclusief wat voor persoon je moet zijn voor de studie. Met een belangstellingstest kun je ook ontdekken wat je interesses zijn en bij welke richtingen die passen.”