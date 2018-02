"Had jij nog vragen?" 4 vragen waarmee je zelf indruk kan maken op een sollicitatiegesprek Charlotte Dierckx

27 februari 2018

17u34

Bron: Well And Good 0 Carrière Waar zie jij jezelf over vijf jaar? Wat zijn je sterktes en zwaktes? En wat interesseert je het meeste in deze job? Het zijn allemaal vragen waar je vaak moeiteloos op kan antwoorden. Maar wanneer je die gevreesde "Heb je nog vragen?" op je afgevuurd krijgt, sta je met je mond vol tanden en zeg je uiteindelijk (een beetje schaapachtig) "Nee". Met deze 4 vragen kan je dat volgende sollicitatiegesprek wel met een positieve noot eindigen.

Het is een vraag waarbij je nog een laatste keer kan bewijzen dat jij de geknipte persoon bent voor de job, maar met een slecht antwoord kan je al het goede van het gesprek uitwissen. “Wees een beetje voorzichtig met het stellen van heel specifieke vragen”, tipte Robert Hohman, CEO van Glassdoor, eerder al aan Business Insider. Daarom deelt carrièrecoach Ashley Stahl 4 gerichte vragen waarmee je met een gerust hart kan uitpakken op een sollicitatiegesprek.

1. Hoe ziet het takenpakket van de functie eruit in praktijk?

Wees niet bang om dieper in te gaan op de verantwoordelijkheden die bij de functie komen kijken. "Als een functiebeschrijving slechts vijf punten omvat en onderaan wordt aangevuld met 'overige taken', zoek dan uit wat die andere taken inhouden", adviseert Stahl. "Als je dat niet doet, geef je jouw toekomstige werkgever vrij spel om die overige taken op eender welke manier in te vullen." En niemand heeft zin om het merendeel van zijn werkdag koffies te halen voor de grote baas of eenzaam en alleen weg te kwijnen achter het kopieerapparaat.

2. Hoe ziet succes eruit in deze functie?

"Deze vraag leidt het gesprek feilloos tot bij de resultaten die van je verwacht zullen worden. En als een recruiter er geen klaar en duidelijk antwoord op kan bieden, kan dit erop wijzen dat jouw toekomstige functie nog geen duidelijke rol heeft binnen het bedrijf. Bijkomend kan je vragen om twee of drie dingen op te noemen die het bedrijf graag in de komende zes maanden door jou verwezenlijkt ziet. Ook dat toont aan dat jouw focus ligt bij de bedrijfsresultaten."

3. Hoe ziet de bedrijfscultuur eruit?

Natuurlijk wil je weten hoeveel vakantiedagen je hebt en welke extra legale voordelen op jouw liggen te wachten, maar daar op de man af naar vragen, kan wel eens in je nadeel spelen. "De meeste recruiters houden ervan om te paaien over de extralegale voordelen die hun bedrijf te bieden heeft, mits je de vraag op de juiste manier stelt."

"Door te vragen naar de bedrijfscultuur geef je een recruiter de mogelijkheid om die voordelen aan te halen zonder dat jij hebberig uit de hoek komt. Krijg je een vaag antwoord als 'het is een ontspannen werkomgeving' of 'we zijn team players', dan is het best oké om naar meer details te vissen. Wil je bijvoorbeeld te weten komen of er een mogelijkheid is tot thuiswerken? Vraag dan hoe werknemers hun werklast beheren.

4. Biedt het bedrijf programma's aan om talent verder te ontwikkelen?

Dit is een goede manier om een idee te krijgen van potentiële doorgroeimogelijkheden en toekomstige opportuniteiten, zonder de indruk na te laten dat je erop uit bent om hogerop te klimmen. "Wanneer je vraagt welke functie binnen het bedrijf je over twee jaar kan bekleden, lijkt het al gauw of je niet geïnteresseerd bent in de job waarvoor je nu solliciteert. Beter kan je benadrukken dat je de ambitie hebt om je vaardigheden verder te ontwikkelen zodat deze het bedrijf ten goede komen. Focus minder op jouw persoonlijke doorgroeimogelijkheden en meer op de opportuniteiten die het bedrijf aanreikt om jouw talent optimaal te benutten."