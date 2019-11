“Goedemorgen”: 9 op de 10 vinden medeleven op de werkvloer cruciaal Margo Verhasselt

29 november 2019

08u08 2 Carrière “Goedemorgen, fijn weekend gehad?” Het mag dan wel een kort zinnetje zijn, een blijk van medeleven en goed overeenkomen met onze collega’s vinden we belangrijk. Dat blijkt uit een online onderzoek door rekruteringsexpert Hays. Meer dan 9 op 10 mensen vinden het cruciaal om elkaar “goedemorgen” te wensen. En die goede werksfeer is wel degelijk van belang, want die zou een directe invloed op prestaties en welzijn hebben.

Medewerkers zijn gelukkig op de werkvloer als ze kunnen rekenen op medeleven, collegialiteit en open communicatie. Rekruteringsexpert Hays deed een online survey bij 2.199 mensen om te weten te komen hoe belangrijk we interesse in onze collega’s vinden. Wat bleek? 93% apprecieert een hartelijk woordje aan het begin van de werkdag of -week.

Robby Vanuxem, Managing Director bij Hays, legt uit: “Menselijke connectie – ook op de werkplek – is belangrijker dan ooit tevoren. De grenzen tussen werk en privé vervagen steeds meer door flexibele werkpatronen en de manier waarop we communiceren. De werkplek wordt steeds meer gedreven door technologie en dat brengt verandering mee. Zo wordt het belangrijker dan ooit dat elke medewerker – ook die op afstand – zich thuis voelt in het bedrijf.”

Leidinggevenden doen er dus goed aan om medeleven en openheid te stimuleren op de werkvloer. Collegialiteit draagt niet alleen bij tot een aangename werksfeer en hogere productiviteit, ook het algemeen welzijn van collega’s krijgt er een boost door.

Een gezellige sfeer op het werk? Zo begin je eraan

1. Begin bij jezelf! Goede leidinggevenden analyseren ook hun persoonlijke sterke én zwakke punten. Het is belangrijk dat je transparant bent en toont dat ook jij continu wil bijleren.

2. Onthoud steeds dat je collega’s je belangrijkste kapitaal zijn. Het is dan ook belangrijk om er zorg voor te dragen. Een milde en toegankelijke houding van leidinggevenden sluit pesten en bedrog op de werkvloer uit. Denk na over de impact van je beslissingen en leef je in. Leg je oor te luisteren bij je omgeving (kinderen, ouders, vrienden) en vraag hoe zij zouden reageren en in welke mate zij de maatregelen zouden waarderen.

3. “Stel jezelf mild en toegankelijk op, als je een unieke en sterke band met medewerkers wil. Starten met een goedemorgen en de eenvoudige vraag hoe het weekend was, is alvast een goed begin”, concludeert Robby Vanuxem van Hays.

