“Gebruik de kracht van collega-influencers zonder een bedreiging voor hen te zijn"

01 oktober 2018

09u57 0 Carrière Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Deze week stellen we tien snelle vragen aan Isabelle Finet en Teresa Bosteels van de naai- en breicommunity Fibre Mood.

1. Waarom hebben jullie Fibre Mood opgericht?

“Naaien en retoucheren is weer helemaal hip. Maar wie vandaag aan de slag gaat met naald en draad zoekt niet langer alleen inspiratie in een klassiek magazine, maar ook online. En er is een grote behoefte aan trendy patronen.”

2. Wat hopen jullie te bereiken?

“Wij willen zoveel mogelijk mannen en vrouwen inspireren én helpen om zelf stijlvolle kleren te maken.”

3. Hoe belangrijk zijn sociale media?

“Voor ons zijn het vooral communicatiekanalen om te laten weten aan mensen dat we bestaan.”

4. Wat helpt om likes te halen?

“Mooie beelden of reposts van anderen werken het best.”

5. Welke sites zijn trending?

“We staan in nauw contact met zo’n 200 blogsters in de naai- en breiniche wereldwijd. Tegelijk bundelen we hun posts op ons platform, waardoor zij een nieuw publiek bereiken. Win-win, dus.”

6. Wat is nu al jullie strafste online verwezenlijking?

“Onze community staat in haar kinderschoenen, maar we hebben al leden uit België, Frankrijk, Duitsland en Nederland, maar ook de VS en Australië. Die diversiteit is écht mooi. Het is fijn om te zien hoe iemand uit Parijs of New York met hetzelfde patroon net iets anders maakt.”

7. Hoe vaak checken jullie het aantal leden?

“Het is het laatste wat we doen als we ’s avonds onder de wol kruipen en het eerste als we ’s ochtends opstaan. Gedurende de dag checken we regelmatig samen en we houden elkaar op de hoogte als we een nieuwe mijlpaal bereikt hebben. Tegen het einde van dit jaar hopen we 50.000 leden te halen. Bijzonder ambitieus, maar dat beseffen we.”

8. Wie hoop je ooit als volger of lid te hebben?

“We zouden het fantastisch vinden mocht een BV met onze ontwerpen rondlopen en trots outen dat ze de jumpsuit zelf genaaid heeft. Of dat de presentatoren van Studio Brussel tijdens De Warmste Week zelf een trui breien. Na die week kan er dan geboden worden op de truien en gaat dat geld naar een goed doel. Hopelijk lezen ze dit!” (lacht)

9. Verdienen jullie ook iets aan Fibre Mood?

“Ons communityplatform is volledig gratis. De inkomsten halen we uit de verkoop van patronen en patroonboeken die we zes keer per jaar internationaal verspreiden. De eerste editie van het boek ligt ondertussen in 15.000 verkooppunten in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Met de inkomsten kunnen we een 14-tal mensen betalen, onszelf inbegrepen.”

10. Welke tip geven jullie aan andere onlinestarters?

“Gebruik de kracht van collega-influencers zonder een bedreiging voor hen te zijn. Zorg er met andere woorden voor dat ze zelf ook voordeel halen uit jouw platform.”