‘Ga niet altijd zelf met de eer lopen’ en nog 4 manieren om dit jaar een betere collega te worden Valérie Wauters

17 januari 2019

09u07

Bron: Goed Gevoel 0 Carrière Je job kies je meestal zelf, je collega’s niet. Hoewel het waarschijnlijk niet even goed met elk van hen klikt, doe je toch maar beter je best om een goede band met hen op bouwen. Dat maakt je professionele leven niet alleen makkelijker, maar ook leuker. Met deze vijf tips ben jij dit jaar een betere collega.

1. Maak komaf met onprofessionele gewoontes

Zit jij op kantoor te pas en te onpas op je telefoon te tokkelen? Of maak je er een sport van om als eerste op de hoogte te zijn van alle roddels? Sta er vanaf nu even bij stil hoe die dingen overkomen op je collega’s, en probeer je vanaf nu niet al te veel meer schuldig te maken aan dat onprofessionele gedrag.

2. Hou het niet enkel bij smalltalk

Het weer of het verkeer mogen dan wel makkelijke openers zijn wanneer je een gesprek start met één van je collega’s, maar echt veel diepgang hebben zulke conversaties niet. Luister in de toekomst echt naar wat de ander te vertellen heeft. Heeft zoon- of dochterlief een verjaardagsfeestje dat weekend? Vraag dan op maandag hoe het was. Wanneer je het niet al te persoonlijk wil maken op de werkvloer kan je je collega’s natuurlijk ook om hun professionele mening over een bepaald onderwerp vragen. Het toont aan dat je hun mening apprecieert, en zorgt ervoor dat jullie je nauwer met elkaar verbonden voelen.

3. Toon je appreciatie

Een kaartje voor een verjaardag schrijven of een doos koekjes meebrengen ‘omdat het maandag is’… je hoeft geen grote gestes te doen om aan te tonen dat je het leuk vertoeven vindt op je werk. Ook een simpele dankjewel zeggen tegen een collega kan wonderen doen voor de sfeer.

4. Ga niet altijd zelf met de eer lopen

Het kan er soms behoorlijk competitief aan toe gaan op de werkvloer. Probeer niet altijd zelf met de eer te gaan lopen, maar sta er even bij stil wie er misschien nog mee aan dat succesvolle project heeft gewerkt. Haalde je inspiratie bij een collega? Heeft iemand van een andere afdeling ook een handje geholpen aan die ene opdracht? Door erkenning te geven aan een ander voor zijn of haar werk bevorder je niet alleen de werksfeer, je zorgt er meteen ook voor dat anderen je in de toekomst meer en meer vertrouwen.

5. Weet waar je goed in bent, en help er anderen mee

Heb je een talent dat handig van pas komt op de werkvloer? Dan kan je er misschien even over denken hoe je dit kunt gebruiken om je collega’s te helpen. Het zorgt er niet alleen voor dat jullie sterker worden als team, maar misschien leer je zelf ook nog wel iets bij van een andere collega!