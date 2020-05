“Even geen droevige nummers voor mij”: Milow gooit zijn muziek over andere boeg nu zijn agenda leeg is NA

15 mei 2020

15u29 0 Carrière Afgelaste festivals, uitgestelde albums en gekelderde verkoop. Onze artiesten zien zwarte sneeuw. Toch blijven ze positief. Ze posten filmpjes of geven online miniconcerten voor hun fans. En al missen ze de live rock-’n-roll, sommigen zijn ook een tikje opgelucht. ‘‘We waren onszelf zo hard aan het voorbijhollen.’’ Onder andere Milow, Laura Tesoro en Mathias Vergels doen hun verhaal in NINA.

De crisis is een koude douche voor iedereen. Het pas gedropte livealbum Dream So Big Eyes Are Wide van singer-songwriter Milow (38) en zijn miniconcertjes op Instagram zijn een warm bad.



Je zit in lockdown in Los Angeles. Komen de muren niet op je af?

“Ik had sowieso een rustige periode ingepland, met het oog op een drukke festivalzomer. Nu het noodgedwongen moet, is het té rustig naar mijn gevoel. Het is niet mijn natuur om stil te zitten. Ik volg het nieuws, doe boodschappen en ik kook. Dat neemt zo’n groot deel van mijn dagen in beslag dat ik schrik hoe weinig tijd er overblijft. Ik denk ook veel na over wat er essentieel is in het leven. Ik leer bij over mezelf. Muziek is zo’n passie, maar het risico is dat je het te serieus neemt.”

Het volledige interview met Milow, Laura Tesoro en Mathias Vergels lees je morgen in NINA of op Nina.be.

