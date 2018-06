"Een enorme groep werknemers draagt helemaal niks bij aan de maatschappij" Hoogleraar antropologie David Graeber: "Weg met de bullshit jobs!" Alex van der Hulst

Bron: AD.nl 0 Carrière Het barst van de 'onzinbanen'. Tenminste dat vindt de Amerikaanse hoogleraar antropologie David Graeber (57). Zijn remedie: meteen afschaffen, die bullshit jobs. "Ga iets écht leuks doen met je tijd."

Heel de samenleving is er verantwoordelijk voor: nadat automatisering de mens veel van het werk uit handen nam, hebben we volgens hoogleraar antropologie op de London School of Economics David Graeber met zijn allen besloten om die 'onzinbanen' te scheppen.

Ga maar na: financiële dienstverlening, telemarketing, ondernemingsrecht, onderwijs- en zorgadministratie, personeelszaken en public relations. Zouden we in opstand komen als deze banen zouden verdwijnen? Echt niet. Het is veel waarschijnlijker dat we het niet eens zouden doorhebben. Maar een staking van vuilnisophalers, kinderopvang, onderwijzers, schoonmakers en verplegend personeel is heel andere koek. Die zou het dagelijks leven totaal ontwrichten.

