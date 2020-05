“De onzekerheid is het moeilijkste”, Milow openhartig over de lastige tijden in de muziekwereld

Je zit in lockdown in Los Angeles. Komen de muren niet op je af?

“Ik had sowieso een rustige periode ingepland, met het oog op een drukke festivalzomer. Nu het oodgedwongen moet, is het té rustig naar mijn gevoel. Het is niet mijn natuur om stil te zitten. Ik volg het nieuws, doe boodschappen en ik kook. Dat neemt zo’n groot deel van mijn dagen in beslag dat ik schrik hoe weinig tijd er overblijft. Ik denk ook veel na over wat er essentieel is in het leven. Ik leer bij over mezelf. Muziek is zo’n passie, maar het risico is dat je het te serieus neemt.”

In volle coronacrisis bracht je een livealbum uit. Hoe kwam je op het idee?

“Op 2 maart speelden we ons concert in Amsterdam. De lockdown en het massaal schrappen van evenementen hingen toen al in de lucht. Ik heb letterlijk tegen de band gezegd hoeveel geluk we nog hadden. Dat optreden hebben we gespeeld alsof het ons laatste was. Dat was zo speciaal. Die eerste weken van de lockdown deed ik niet zoveel. Maar op social media zag ik dat artiesten begonnen met liveconcertjes te geven. Ik dus ook. Die intimiteit in je living vind ik charmant, maar het leukste is toch dat het publiek die live-energie voelt. Ik laat mijn optredens altijd opnemen om ze dan ooit te bewerken, maar dat kwam er nooit van. Nu was er wel tijd, dus hebben we dat maar meteen gedaan en daarvan een livealbum ­gemaakt. Veel fans waren namelijk teleurgesteld dat de concerten afgelast waren. Sommige hadden al vliegtuigtickets en hotels geboekt. Ik wilde hen opbeuren met dat livealbum. Dat is het leuke in deze digitale wereld: als je een album af hebt, kan je het tien dagen later al uitbrengen op streamingdiensten. Vroeger met fysieke albums duurde het veel langer.”



Het valt op hoe passend het nummer Lay Your Worry Down is in deze tijdsgeest.

“Een van de grote krachten als singer-songwriter is dat je troost biedt. Dat nummer is een goed voorbeeld. Het helpt mij ook, want ik pieker soms. Vooral omdat nu alle perspectief ontbreekt. Zelfs als alles over een paar weken weer relatief normaal gaat, is het nog lang niet zeker of wij dit najaar kunnen optreden. Het kan evengoed eind 2021 zijn. Die onzekerheid is het moeilijkste. Anders zou ik makkelijker kunnen zeggen: even rust.”

Vooral beginnende en jonge groepen en artiesten zitten nu in de penarie

Financieel is het ook een aderlating.

“Tien jaar geleden kon je nog een dvd verkopen van een liveconcert. Met streaming, YouTube en die livefilmpjes op Instagram ga je je rekeningen niet betalen. Streaming is in België jammer genoeg nog niet in die mate doorgebroken dat het de dalende fysieke ­verkoop en downloads al compenseert. Wat blijft, is de kracht van de concerten. Daarvan overleven wij. De artiesten die op hoog niveau al tien jaar of meer bezig zijn, zullen in het algemeen beter zitten en dit misschien nog kunnen dragen. Maar niet iedereen heeft die buffer. Vooral beginnende en jonge groepen en artiesten zitten nu in de penarie. In die eerste jaren steek je al je geld in muziek en videoclips. Ik ben doorgebroken in 2009, pal in de economische crisis. Iedereen zei dat het nog nooit zo slecht geweest was, maar ik kon met niets vergelijken. Intussen heb ik veel meegemaakt – piraterij, de platenverkoop die stopt – maar waar ik nooit bij stilstond, is dat we ooit niet meer op een podium zouden staan. Na alle aanslagen in Manchester, Parijs en Brussel heb ik me even zorgen gemaakt. Mijn pessimistische gedachten zijn toen niet uitgekomen, want we hebben ons niet laten doen. Deze keer is het anders, en dat heeft ons verrast.”

Hoe moet het nu verder met de muziekbusiness?

“Er zullen dingen drastisch veranderen. Mijn gok: minder arenaconcerten en grote zalen die omgebouwd worden naar iets intiemere venues. De cultuur- en muzieksector is heel creatief. Uit beperkingen vloeien vaak nieuwe en frisse initiatieven voort. In de Verenigde Staten is al het idee van een drive-inconcert geopperd, waarbij je in je auto luistert naar de band die vooraan optreedt, en in Duitsland doen ze het al. (In ons land heeft Beat Park vergunningen aangevraagd bij 9 gemeenten en ook Humo en De Morgen organiseren deze zomer een Drive- in Festival, red.) Al is het maar een tijdelijke oplossing. Live spelen of zingen komt nog altijd voort uit een drang. Je wil interactie met de mensen. Dat kan ook virtueel, ja. Misschien komt er een tijd dat je twee gratis liedjes kan beluisteren en dan moet betalen voor een langer concert of een exclusievere inkijk van een artiest. De vraag is: is de luisteraar daartoe bereid? Veel mensen zijn technisch werkloos en de economische dreiging is groot. Als alles goed gaat, hebben mensen geld over voor cultuur, concerten en evenementen. Maar als het tegenvalt, is dat het eerste wat sneuvelt en gaan de rekeningen voor.”

De jongste jaren ben ik vooral voor akoestische, rustige nummers gegaan. Door deze crisis heb ik niet veel zin om ingetogen, droevige liedjes uit te brengen

Wat zijn jouw concrete plannen verder?

“De jongste jaren ben ik vooral voor akoestische, rustige nummers gegaan. Door deze crisis heb ik niet veel zin om ingetogen, droevige liedjes uit te brengen. Ik wil dat de energie en levensvreugde ervan afspatten, en mijn nieuwe single Whatever It Takes is zo een song. Het is de leadsingle van een nieuw album waaraan ik nu aan het werken ben, en die vast en zeker beïnvloed zal zijn door deze lockdownperiode. Daar hebben mensen nood aan nu. Ik ben me heel bewust van waar iedereen mee worstelt. Ik heb een tweede telefoon waar iedereen een sms’je naar kan sturen. De berichten die ik daarop lees zijn indrukwekkend, van mensen die hun tante verloren door corona of zelf in coma lagen. Je eigen bezorgdheden over wanneer je terug op een podium kan, worden meteen een pak minder belangrijk. Al dagdroom ik toch van die eerste keer dat we opnieuw zullen mogen optreden. Al is het maar met vijftig man of binnen twee jaar, dat zal zo’n ontlading zijn. We zullen pas dan ten volle ­allemaal beseffen wat we al die tijd zo lang als vanzelfsprekend namen. Misschien leven we na deze crisis weer meer in het moment. Dat is mijn hoop.”

