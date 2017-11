"Belgen zijn zo voorzichtig, ze houden het graag klein en veilig. Ik droom groot, waarom niet eigenlijk?" Timon Van Mechelen

Isabelle Moussiaux en haar twee kinderen. Elke week spreken wij met een vrouw die de sprong aandurfde. Vandaag vertelt Isabelle Moussiaux van MiniMarieTea hoe ze met thee voor kinderen de wereld wil veroveren.

“Het lijkt me wel wat om de Steve Jobs van de kinderthee te worden. ‘Stay hungry, stay foolish’ en 'The people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones that really do’, zei de oprichter van Apple in 2005 en die woorden zijn mij altijd bijgebleven. Ja ik droom groot, maar waarom eigenlijk niet? Ik wil mijn steentje bijdragen aan de wereld en daar blijft het niet bij, ik probeer het ook echt. Belgen zijn zo voorzichtig, ze houden het graag klein en veilig denk ik. Maar ik hou net van reizen, internationaal zaken doen, verschillende talen spreken en wereldburger zijn. Aan mijn kinderen wil ik meegeven dat je moet blijven dromen en nooit mag opgeven.”

Isabelle werkte jarenlang voor verschillende grote platenfirma’s, een job waar ze veel voldoening uithaalde. Pas toen ze zwanger was van haar eerste kind, realiseerde ze zich dat ze iets nuttiger wou gaan doen. Een verschil maken. “Ik was altijd al verzot op thee, toen ik zwanger was van mijn eerste kindje nam ik even loopbaanonderbreking om in de leer te gaan bij een theemsommelier – jawel, dat bestaat wel degelijk. Gewoon om weer eens iets nieuws te leren, niet om een business in te beginnen. Nadat mijn tweede dochter geboren was, wou ik mijn perspectieven verleggen. Dankzij mijn eigen kinderen had ik gemerkt dat er een grote kloof bestond tussen water en frisdranken of chocolademelk. Gezonde kinderdrank? Dat bestond eigenlijk niet. Dat besef voelde bijna aan als een openbaring, ik voelde meteen aan dat ik daar iets mee moest doen.”

Al het spaargeld

“Ik ben dan als een heks beginnen brouwen in mijn keuken thuis. Ik reed naar allerlei velden in België, zoals de Kruiderie waar ook Sergio Herman zijn kruiden koopt en Het Duizendblad, en ging daarmee aan de slag. Wat past goed bij elkaar en wat niet? Wat vinden mijn kinderen lekker en wat niet? De uiteindelijke recepten zijn heel organisch gegroeid. Gelukkig wist ik heel goed waar ik naartoe wilde met MiniMarieTea en wat ik wou bereiken omdat ik een uitgebreid businessplan had geschreven voor ik aan dit avontuur begon. De jarenlange ervaring als marketeer heeft daar natuurlijk ook bij geholpen.”

“En toen moest ik geld beginnen investeren om verder te kunnen. Dat durfde ik eerst niet goed, omdat ik natuurlijk nog nooit een eigen bedrijf had gehad. Het begon dus met de handrem op. Maar ik realiseerde me al snel al als ik er niet zelf volledig voor zou gaan, niemand rondom mij in het verhaal zou willen meestappen. Uiteindelijk heb ik er al mijn spaargeld ingestoken. Mijn dochtertje was zes maanden oud toen ik ontslag heb genomen, het was heel heavy om alle zekerheid net dan op te geven. Heel vaak heb ik gedacht ‘wat ben ik hier in godsnaam aan het doen, ik ben al mijn spaargeld kwijt en zit werkloos ’s nachts duizenden theezakjes te vullen in de babykamer’. Maar ik was niet meer te stoppen en daar ben ik nu heel blij om. Omdat het loont, maar ook omdat ik niet de moeder ga zijn die tegen haar kinderen ‘had ik maar’ moet zeggen. Ik wou het tenminste proberen.”

Op bezoek bij de koning

“Ik was al snel helemaal overtuigd van MiniMarieTea als ‘oplossing’ om kinderen spontaan naar water te laten grijpen en met plezier te laten drinken. Maar zaten anderen er ook op te wachten? Daarom heb ik nog voor het product volledig af was al een webshop gemaakt om de eerste versie van de kinderthee te kunnen verkopen. Het succes was immens, ondanks dat ik tien euro per doosje moest vragen om uit de kosten te geraken. In een mum van tijd was de eerste productie uitverkocht. Voor mij het bewijs dat er nood was/is aan dit product. Daarom ben ik toen in een (nog) hogere versnelling gegaan. De thee is nu ook te koop in bijvoorbeeld alle Bioplanets, Origine O's en in de Skyshops in de luchthaven en sinds kort heb ik ook een zakenpartner. Iemand die ik al twintig jaar ken en waarmee ik volledig op dezelfde lijn zit. Samen zien we het heel internationaal, zo lopen er bijvoorbeeld gesprekken met distributeurs in Canada en staan we binnenkort op een beurs in Los Angeles. Dat moet ook wel als je met thee een sociale impact wil maken en daarnaast ook winst. Die impact proberen we trouwens ook te maken door de thee en de verpakkingen te laten maken in sociale werkplaatsen. Onlangs mocht ik daardoor nog gaan eten bij de koning, een mooie erkenning voor alle inspanningen.”

“In mijn vorige job had ik het al druk, dus hard werken ben ik gewoon. Al kun je het niet met elkaar vergelijken. Ik werk meer uren dan ooit tevoren en er gaat geen dag voorbij dat ik ’s avonds niet terug mijn laptop opendoe. Maar het voelt aan als thuiskomen, dit klopt gewoon. Ik wist op voorhand dat het stevig zou worden, net omdat ik zo’n torenhoge ambities heb. Maar als zelfstandige kun je veel makkelijker je carrière rond je kinderen opbouwen. Zo haal ik hen twee keer per week van school af nu, dat is meer dan ik daarvoor kon doen. Ik kan al eens langer met een vriendin lunchen, ik bepaal mijn eigen ritme en agenda. Dat is tien keer aangenamer en die vrijheid geeft ook energie om reuze stappen in je carrière te maken. Al is het ook gevaarlijk, want voor je het weet ben je dag en nacht aan het werk. Hoe ambitieuzer je bent, hoe meer je wil werken en vooral hoe minder erg je dat vindt want het gaat over je kindje. Nu wil ik nog te veel bereiken om het rustiger aan te doen, maar ik hoop wel een beter ritme te vinden in de toekomst. Dit tempo valt namelijk geen vijf jaar vol te houden.”

Toekomstplannen

“Zoals ik al eerder zei, wil ik wereldwijd een impact maken. Ik wil over heel de wereld obesitas bij kinderen terugdringen door mijn gezonde kinderthee en nog meer sociale werkplaatsen kunnen benutten. Ik sluit ook niet uit om een joint venture te sluiten met bijvoorbeeld een bestaand merk, al wil ik zelf geen groot team rond mij. Als ik rondkijk in mijn omgeving, merk ik op dat je daar alleen maar gefrustreerd door raakt. Personeel kost handenvol geld en als ondernemer verwacht je dat je werknemers er even hard voor gaan als jij zelf, maar dat is natuurlijk niet echt realistisch. Ik heb geen zin in die psychologische last, ik wil een tof bedrijf met gelijkgezinde mensen die mij energie geven, daarom dat we er dus bewust voor gekozen hebben om uitsluitend met partners, leveranciers en freelancers te werken. Een andere belangrijke reden om geen personeel in dienst te nemen is omdat zowel mijn partner als ik niet wilden gebonden zijn aan een kantoor en mensen, we nemen ons bedrijf op deze manier overal mee naartoe; waar onze laptop staat, daar is ons kantoor van de dag. Heerlijk! En bovendien helpen we met deze werkwijze de deeleconomie vooruit. Al sluit ik niet uit dat we op een dag wel een administratieve werkkracht zullen kunnen gebruiken, België en zijn papieren he ... (lacht)”

Succestip

“Plannen en informeren is belangrijk maar op een bepaald moment moet je daarmee stoppen en overgaan tot actie. Dat heb ik ook gedaan door al thee te verkopen die nog niet helemaal perfect was. Uit de feedback van je klanten leer je veel meer dan door eeuwig te blijven voorbereiden in je eigen cocon. Een tweede tip is nooit opgeven en in je dromen blijven geloven. Het leven als zelfstandige is niet altijd gemakkelijk, allesbehalve zelfs. Maar blijf gaan, je komt er heus wel. En anders heb je het toch maar mooi geprobeerd.”

